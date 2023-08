LA TASSA SUGLI EXTRA-PROFITTI FINIRÀ COME UNA BOLLA DI SAPONE – IL GOVERNO È CORSO GIÀ AI RIPARI, RIVEDENDO IL TETTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO, E PRECISANDO CHE SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO UNA TANTUM. MORALE DELLA FAVA: È SOLO UNA LEGGE POPULISTA E MEDIATICA, CONCEPITA (MALE) COME CONTRALTARE AL TAGLIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA. IL PRELIEVO, COMUNICATO AD MINCHIAM, SERVIRÀ SOLO A IRRITARE I MERCATI. E INFATTI OGGI ARRIVANO I “PIZZINI” DI “MOODY’S” E “FINANCIAL TIMES”: “NEGATIVA PER IL SETTORE”; “MINA LA REPUTAZIONE DELL’ITALIA”

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

MOODY'S, LA TASSA SULLE BANCHE È NEGATIVA PER IL SETTORE

(ANSA) - La nuova tassa sugli extra profitti "è credit negative" per il settore: è la conclusione degli analisti di Moody's.

Secondo i calcoli proforma su cinque banche che rappresentano oltre il 60% del margine di interesse del sistema bancario italiano a fine 2022 (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bper, Banco Bpm e Mps) "la nuova imposta ridurrà sensibilmente il loro reddito netto", con un peso di "circa il 15% dell'utile netto 2022 del sistema".

Inoltre l'imposta va "ad aggiungersi a una serie di altri vincoli alla redditività delle banche italiane, come la modesta attività di prestito o l'aumento delle spese operative".

gli utili delle banche italiane nel 2023

FT, 'LA TASSA SULLE BANCHE MINA LA REPUTAZIONE DELL'ITALIA'

(ANSA) – La tassa sugli extraprofitti delle banche, con il suo impatto sui mercati, finisce in prima pagina sul Financial Times che dedica un lungo articolo in apertura di pagina 3 al tema.

'La Robin Hood tax danneggia la reputazione dell'Italia', titola il quotidiano finanziario britannico, sottolineando come la tempesta scatenata dalla misura decisa dal governo 'metta alla prova la capacità di Giorgia Meloni di afferrare la realtà del mercato'.

Il quotidiano parla dello sforzo della premier di 'rafforzare il sostegno della destra populista': ma 'la gaffe del governo italiano - si legge - ha inflitto un serio danno alla credibilità degli sforzi del primo ministro Giorgia Meloni di presentarsi come un'amministratrice responsabile dell'economia'.

giorgia meloni giancarlo giorgetti

Nell'articolo da Londra, che raccoglie anche le opinioni di analisti ed esperti italiani, il Financial Times ricorda anche che il governo Meloni nelle scorse settimane è stato sottoposto 'al fuoco delle polemiche interne per i ritardi nell'attuazione del Pnrr e per l'inattesa contrazione del Pil nel secondo trimestre'.

E sottolinea come la presidente del Consiglio abbia dovuto affrontare 'critiche per la decisione di abbandonare la misura del reddito di cittadinanza' che era stata assunta per sostenere le fasce più deboli della cittadinanza.

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI