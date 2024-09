TAVARES, SGOMMA VIA! – STELLANTIS HA GIA’ INIZIATO LA RICERCA DEL PROSSIMO AMMINISTRATORE DELEGATO. IL CONTRATTO DELL'ATTUALE NUMERO 1 DEL GRUPPO SCADE A INIZIO 2026. E, SECONDO BLOOMBERG, NON SONO PREVISTI CAMBI AL VERTICE NELL'IMMEDIATO – TAVARES PAGA I PESSIMI RISULTATI DI VENDITE NEGLI STATI UNITI, L’INDEBOLIMENTO DELLA DOMANDA DELLE AUTO ELETTRICHE E LA CONCORRENZA CINESE – I LAVORATORI DI STELLANTIS IN ITALIA ANNUNCIANO LO SCIOPERO PER IL 18 OTTOBRE. PROTESTANO PER IL TAGLIO DELLA PRODUZIONE DI VETTURE NEL NOSTRO PAESE (-70% NEGLI ULTIMI 17 ANNI)

'STELLANTIS AVVIA RICERCA PER IL SUCCESSORE DI TAVARES'

CARLOS TAVARES

(ANSA) - Stellantis ha avviato la ricerca per il successore di Carlos Tavares alla guida del gruppo. Il contratto dell'amministratore delegato scade agli inizi del 2026 e la procedura rientra nella regolare pianificazione per la successione, riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti: non ci sono piani per un immediato cambio di leadership e lo stesso Tavares sarà incluso nel processo di ricerca.

L'ad - aggiunge Bloomberg - è sotto pressione per la deludente performance sul mercato nordamericano, dove le vendite d'auto sono rallentate e diversi manager hanno lasciato la società. Tavares sta seguendo una strategia di taglio dei costi mentre Stellantis è alle prese con un indebolimento della domanda delle vetture elettriche e la crescente concorrenza dei produttori cinesi. Negli Usa il gruppo sconta elevati livelli di scorte e un calo della quota di mercato.

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

Il consiglio di amministrazione di Stellantis si riunirà il 9 e il 10 ottobre negli Stati Uniti per valutare i piani da attuare per rilanciare le attività nell'area, riferiscono ancora le stesse fonti a Bloomberg. E' "normale" per il cda iniziare a guardare ai piani di successione data l'importanza dell'amministratore delegato, "senza che questo influisca sulle future discussioni" in quanto c'è ancora la possibilità che Tavares resti più a lungo, ha detto un portavoce di Stellantis a Bloomberg.

carlos tavares presenta la alfa romeo milano

Tavares è stato uno degli artefici della fusione fra Fca e Psa che ha dato vita a Stellantis. Una lunga carriera nel mondo dell'auto la sua. Nel 2013 il manager portoghese, all'epoca braccio destro di Carlos Ghosn in casa Renault-Nissan, tentò di prendere il posto del suo potentissimo capo nel frattempo caduto in disgrazia per i guai giudiziari in Giappone. Perse però la scommessa: Ghosn riuscì rapidamente a metterlo fuori gioco. Silurato da Renault, il manager prese le redini di Psa, all'epoca sull'orlo del fallimento. E fu l'inizio della svolta che lo ha portato, anni dopo, al vertice di Stellantis.

IL 18 OTTOBRE SI FERMANO STELLANTIS E L'AUTO

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

(ANSA) - I lavoratori di Stellantis e di tutto il settore automotive sciopereranno venerdì 18 ottobre. Lo hanno deciso Fim, Fiom e Uilm, che organizzeranno una manifestazione nazionale a Roma. Nel 2023 - secondo i dati sindacali - Stellantis ha prodotto in Italia 751mila veicoli, di cui 521 mila auto e 230mila veicoli commerciali.

Negli ultimi 17 anni (2007-2024) la produzione di auto in Italia di Fiat (poi Fca e Stellantis) si è ridotta di quasi il 70% da 911.000 alle 300.000 stimate quest'anno se continuerà l'attuale trend. Delle 505 mila auto vendute in Italia meno della metà è stata prodotta nel nostro Paese (225mila).

CARLOS TAVARES carlos tavares 4 carlos tavares john elkann CARLOS TAVARES JOHN ELKANN