TAX ARMATA - LA NUOVA PROPOSTA DI JOE BIDEN: AUMENTARE LE TASSE AI RICCHI PER FINANZIARE L’ISTRUZIONE E ALTRI PROGRAMMI DI SPESA. PER ORA NON SARÀ ALLARGATA L’ASSISTENZA SANITARIA (CHE SARÀ OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO A PARTE PER EVITARE LO SCONTRO CON I PROGRESSISTI AL CONGRESSO) - DOPO L’AMERICAN JOBS PLAN SULLE “INFRASTRUTTURE FISICHE”, QUESTA VOLTA TOCCA ALLE “INFRASTRUTTURE UMANE”

joe biden 2

USA: BIDEN VERSO AUMENTO TASSE SUI RICCHI PER ISTRUZIONE

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Joe Biden si appresta a presentare la sua proposta per aumentare le tasse sui ricchi: lo farà la prossima settimana prima del suo atteso intervento in Congresso il 28 aprile. Secondo le indiscrezioni riportate dal New York Times, l'American family Plan di Biden punta a un aumento delle tasse su investitori e ricchi per finanziare l'istruzione e altri programmi di spesa.

Stretta Biden su tasse, raddoppiano quelle sulle plusvalenze

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Joe Biden si appresta a proporre una tassa sulle plusvalenze per i più ricchi, coloro che guadagnano più di un milione, al 39,6%, quasi raddoppiando quella attuale.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'imposta allo studio sul capital gain si somma a quella del 3,8% sul reddito da investimento portando le tasse federali per gli investitori fino al 43,4%. Negli stati a maggiore imposizione fiscale, la proposta si traduce in aliquote superiori al 50%. Nello stato di New York le tasse statali e federali sui capital gain possono infatti salire fino al 52,22%, mentre in California al 56,7%.

DAGONEWS

Dal “New York Times”

Il prossimo step della “Bidenomics”? “Un aumento delle tasse per finanziare l’istruzione, ma senza espandere la copertura sanitaria”, scrive Jim Tankersley sul “New York Times”.

pittsburgh, joe biden presenta l american jobs plan 1

I funzionari dell'amministrazione statunitense avevano previsto di includere nel super piano da 4mila miliardi anche un allargamento dell'assistenza sanitaria fino a 700 miliardi di dollari, ma poi hanno deciso di non toccarla. Almeno per ora: su quel fronte “ci sarà un’iniziativa separata” per evitare uno scontro con l’ala più progressista del partito Democratico al Congresso.

sanita' privata negli stati uniti 3

Il presidente, in aggiunta all’American Jobs Plan, sarebbe anche pronto a delineare il cosiddetto “American Family Plan”, con misure specifiche per aiutare gli americani “ad acquisire competenze per tutta la vita e ad avere più flessibilità nella forza lavoro”, prima del suo primo discorso ad una sessione congiunta del Congresso la prossima settimana. Si tratta della seconda parte del mega piano di spesa, dopo quello sul mercato del lavoro da 2mila miliardi presentato il mese scorso, che era concentrato in gran parte sulla spesa per infrastrutture fisiche, come la riparazione di ponti e tubi dell'acqua e la costruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ed è stato finanziato da aumenti delle tasse sulle società.

sanita' privata negli stati uniti

Questa seconda fase sarà invece incentrata sulla "infrastruttura umana". Saranno spesi centinaia di miliardi di dollari per la scuola materna universale, varate sovvenzioni estese per l'assistenza all'infanzia, un programma nazionale di congedo pagato per i lavoratori e tasse universitarie gratuite per tutti”. Non solo, sarà esteso fino al 2025 un credito d'imposta esteso per i genitori - essenzialmente un pagamento mensile dal governo per la maggior parte delle famiglie

joe biden

Per coprire i costi, Biden proporrà diversi aumenti delle tasse, che ha incluso nell'agenda "Build Back Better" della sua campagna. A cominciare dall'aumento dell'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito al 39,6% dal 37%, il livello a cui era sceso dopo la riforma fiscale di Donald Trump nel 2017.

Biden sarebbe intenzionato anche ad aumentere le tasse sulle plusvalenze per le persone che guadagnano più di 1 milione di dollari, aumentando effettivamente l'aliquota che pagano su quel reddito al 39,6% dal 20%.

DONALD TRUMP E LE TASSE BY GIANBOY

Il presidente proporrà anche l’eliminazione della norma che riduce le tasse per gli eredi ricchi che vendono beni ereditati che hanno guadagnato valore nel tempo. E aumenterebbe le entrate aumentando l'applicazione dell'Internal Revenue Service per portare più soldi dai ricchi americani che evadono le tasse.

I funzionari dell'amministrazione stavano discutendo altri possibili aumenti delle tasse che potrebbero essere inclusi nel piano questa settimana, come la limitazione delle deduzioni per i contribuenti ricchi o l'aumento della tassa di successione per i più ricchi.

Tutte le disposizioni - scrive ancora il “New York Times”, manterrebbero la promessa fatta in campagna elettorale da Biden di non aumentare le tasse per chi guadagna

joe biden

Una tassa minima globale per le multinazionali. Biden spinge sull’acceleratore

joe biden presenta l american jobs plan pittsburgh, joe biden presenta l american jobs plan joe biden in afghanistan coronavirus sanita' privata negli stati uniti pittsburgh, joe biden presenta l american jobs plan 2 sanita' privata negli stati uniti 2 joe biden