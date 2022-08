TE LA DO IO LA CHAT! – DIECI GRANDE BANCHE COSTRETTE A PAGARE UN MILIARDO DI DOLLARI DI MULTA PERCHÉ I LORO TRADER E BROKER USAVANO WHATSAPP PER SCAMBIARE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI COMPRAVENDITA DI TITOLI, VIOLANDO LE REGOLE PREVISTE PER QUESTO GENERE DI OPERAZIONI (SONO NECESSARIE COMUNICAZIONI CARTACEE PER GLI ORGANI DI VIGILANZA) - TRA GLI STANGATI CI SONO BANK OF AMERICA, BARCLAYS, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY, UBS…

Francesco Semprini per “la Stampa”

whatsapp 2

Galeotto fu Whats App che con quella sua irresistibile praticità ha ammaliato i giganti di Wall Street. Guai per oltre un miliardo di dollari, questa è la cifra che una decina di banche, Usa e non, sono prossime a sborsare per aver usato la chat di Meta, o altre di diverso blasone, come strumento di lavoro.

Trader e broker scambiavano informazioni sulle attività di compravendita di titoli, violando i requisiti normativi previsti per questo genere di operazioni. Tra i nomi illustri compaiono Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Ubs, ognuna delle quali è pronta a pagare sino a 200 milioni di dollari per chiudere un contenzioso che potrebbe avere conseguenze ancora più gravi.

wall street 2

Dalle indagini è emerso che gli operatori di Wall Street hanno utilizzato app crittografate, come appunto WhatsApp, per discutere termini di investimento, contenuti delle riunioni con i clienti e altre attività. Secondo le regole, le società di intermediazione dovrebbero preservare e monitorare le comunicazioni scritte dei propri dipendenti, creando una traccia cartacea utile a Sec e Cftc, le autorità di settore, che verificano il rispetto delle leggi sulla protezione degli investitori. Servizi come WhatsApp e Signal danno la priorità alla privacy e possono essere impostati per eliminare automaticamente i messaggi. Il timore, inoltre, è che la pratica favorisca i pirati informatici.

whatsapp 5