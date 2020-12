DAN ROBITZSKI - https://futurism.com/new-satellite-buildings-day-night

Alcuni mesi fa, una società chiamata Capella Space ha lanciato un satellite in grado di acquisire immagini radar nitide di qualsiasi parte del mondo, con una risoluzione incredibile, anche attraverso le pareti di alcuni edifici.

E a differenza della maggior parte della vasta gamma di satelliti di sorveglianza e osservazione in orbita attorno alla Terra, il satellite Capella 2 può scattare un'immagine nitida durante la notte o il giorno, con la pioggia o con il sole.

"Si scopre che metà del mondo è di notte e metà del mondo, in media, è nuvoloso", ha detto a Futurism il CEO Payam Banazadeh, ex ingegnere di sistema presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Quando si combinano questi due elementi, circa il 75 per cento della Terra, in un dato momento, sarà nuvoloso, di notte o entrambe le cose. È invisibile per te e quella parte si sta muovendo. "

Mercoledì, Capella ha lanciato una piattaforma che consente ai clienti governativi o privati di richiedere immagini di qualsiasi cosa nel mondo, una capacità che diventerà più potente solo con l'implementazione di sei satelliti aggiuntivi l'anno prossimo. È inquietante dal punto di vista della privacy? Sicuro. Ma Banazadeh afferma che colma anche numerosi buchi nel modo in cui gli scienziati e le agenzie governative sono attualmente in grado di monitorare il pianeta.

"Ci sono molte lacune nel modo in cui stiamo attualmente osservando la Terra dallo spazio - la maggior parte dei sensori che usiamo per osservare la Terra sono sensori di imaging ottico", ha detto. “Se è nuvoloso, vedrai le nuvole, non cosa sta succedendo sotto le nuvole. E se non c'è molta luce, sarà davvero difficile ottenere un'immagine che sia utile ".

Al contrario, Capella può scrutare attraverso la copertura nuvolosa e vedere altrettanto bene alla luce del giorno come nell'oscurità totale. Questo perché invece dell'imaging ottico, utilizza radar ad apertura sintetica o SAR.

Il SAR funziona in modo simile a come i delfini e i pipistrelli navigano utilizzando l'ecolocalizzazione. Il satellite trasmette un potente segnale radio a 9,65 GHz verso il suo bersaglio, quindi raccoglie e interpreta il segnale mentre rimbalza in orbita. E poiché il satellite invia il proprio segnale anziché catturare passivamente la luce, a volte quei segnali possono persino penetrare attraverso il muro di un edificio, scrutando l'interno come la visione a raggi X di Superman.

"A quella frequenza, le nuvole sono praticamente trasparenti", ha detto Banazadeh a Futurism. “Puoi penetrare nuvole, nebbia, umidità, fumo, foschia. Quelle cose non contano più. E poiché stai generando il tuo segnale, è come se stessi portando una torcia. Non ti importa se è giorno o notte. "

Capella non ha inventato la SAR. Ma Banazadeh afferma che è la prima azienda statunitense a offrire la tecnologia e la prima al mondo a offrire una piattaforma più accessibile per i potenziali clienti.

"Parte della sfida in questo settore è che lavorare con i fornitori di immagini satellitari è stato difficile", ha spiegato. "Potrebbe essere necessario inviare un sacco di e-mail per scoprire come potrebbero raccogliere le immagini per te. In alcuni casi, potrebbe essere necessario inviare un fax. "

Un'altra innovazione, dice, è la risoluzione alla quale i satelliti di Capella possono raccogliere le immagini. Ogni pixel in una delle immagini del satellite rappresenta un quadrato di 50 centimetri per 50 centimetri, mentre gli altri satelliti SAR sul mercato possono scendere solo a circa cinque metri. Quando si tratta di discernere effettivamente ciò che stai guardando dallo spazio, ciò fa un'enorme differenza.

I paesaggi urbani sono particolarmente intriganti. I grattacieli spuntano dalla Terra come funghi spettrali e spigolosi e, se guardi attentamente, noti che puoi vedere direttamente attraverso alcuni di essi. Non sarai in grado di farlo sull'immagine qui sotto perché è troppo compressa, ma Banazadeh ha detto che l'immagine originale era così dettagliata che potresti controllare le singole stanze.

In questo momento, è la migliore risoluzione possibile con SAR. Non a causa dei limiti tecnologici - Capella spera di migliorare con i successivi lanci di satelliti lungo la strada - ma a causa della legge statunitense.

E, cosa interessante, quel limite di risoluzione è l'unico limite che la legge pone a servizi come quello di Capella. Finché l'azienda non migliora la risoluzione un pelo oltre quella che è ora, Banazadeh ha affermato che i suoi satelliti possono visualizzare qualsiasi parte del mondo richiesta da un cliente pagante, anche tecnicamente l'interno di una casa.

Quei clienti, ha spiegato, potrebbero essere agenzie governative che monitorano un stato ostile o rintracciano un aeroporto. È qui che entra in gioco quella visione che penetra nel muro.

Banazadeh ha fornito l'esempio di un aeroporto in cui gli aerei nascosti sotto una tettoia sono diventati chiari come il giorno grazie ai satelliti SAR. I clienti potrebbero anche essere scienziati che scrutano attraverso le spesse nuvole della foresta pluviale amazzonica per monitorare la deforestazione , o persino investitori che controllano le catene di approvvigionamento globali.

Le possibilità abbondano. Addestra due satelliti SAR sullo stesso bersaglio e possono effettivamente visualizzare i bersagli in tre dimensioni fino a minime differenze di altezza. Banazadeh ha detto che un gruppo sta già usando quel trucco per misurare la quantità di petrolio immagazzinata in serbatoi di petrolio scoperti o quanto viene estratto da una miniera a cielo aperto in un dato giorno - e usando queste informazioni come proxy per il valore di vari prodotti. Ciò può anche aiutare le autorità a monitorare l'infrastruttura per possibili problemi di sicurezza: il SAR può monitorare quanto il terreno sopra un tunnel affonda nel tempo, ad esempio.

"Stiamo rendendo molto facile per le persone con ogni tipo di background interagire con un'azienda come noi, e questo inevitabilmente porterà più utenti che in precedenza non potevano accedere a questo mercato", ha detto Banazadeh. "Questa è la nostra speranza."