I TEDESCHI APRONO I PORTAFOGLI! – IN GERMANIA LE VENDITE AL DETTAGLIO A MAGGIO CRESCONO DEL 13,9% DOPO IL PERIODO DI LOCKDOWN: È IL SALTO MENSILE PIÙ GRANDE DAL 1994. I CONSUMI CRESCONO ANCHE SE RAPPORTATI AL 2019, QUANDO IL VIRUS ERA DI LÀ DA VENIRE - ANCHE IN FRANCIA C’È STATO IN RIMBALZINO. QUANDO COMINCERANNO A TIRARE FUORI I SOLDI ANCHE GLI ITALIANI?

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I consumatori tedeschi si sono affrettati a riaprire i loro portafogli dopo la fine dei blocchi imposti dal coronavirus a maggio, spingendo le vendite al dettaglio nel Paese del 13,9 per cento in più rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati oggi – riporta il FT.

Il salto mensile è stato il più grande dall'inizio della serie di dati nel 1994, ha detto l'Agenzia Federale di Statistica, e le vendite sono state superiori del 3,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, suggerendo che l'abolizione dei blocchi ha rilasciato una domanda repressa.

I dati sono l'ultima prova che l'economia tedesca si sta riprendendo dal suo punto più basso quando la pandemia era in pieno vigore, nonostante il fatto che le regole del distanziamento rimangano in vigore e che molti eventi pubblici su larga scala siano chiusi.

Alcuni economisti hanno dichiarato di poter rivedere al rialzo le loro stime per l'economia del Paese. "Approfittando della riapertura anticipata dei negozi, i consumatori tedeschi hanno aperto i loro portafogli come mai prima d'ora a maggio", ha detto Holger Schmieding, economista di Berenberg. "I dati sulle vendite al dettaglio in Germania indicano una correzione al rialzo per le nostre previsioni".

La ripresa del commercio al dettaglio è stata trainata da un'impennata delle vendite online e per corrispondenza, che a maggio sono aumentate del 28,7 per cento rispetto all'anno precedente. Le vendite al dettaglio di generi alimentari nei supermercati e nei negozi di alimentari sono aumentate del 4,9 per cento rispetto all'anno precedente, secondo Destatis, mentre le vendite di mobili, elettrodomestici e forniture per l'edilizia sono aumentate dell'8,6 per cento.

Tuttavia, non tutti i settori ne hanno beneficiato; le vendite di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletteria sono diminuite del 22,6 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre le vendite di prodotti cosmetici, farmaceutici e medici sono diminuite del 6,3 per cento. I dati mensili non sono disponibili a livello settoriale.

Ralph Solveen, economista di Commerzbank, ha affermato che se il trend dovesse continuare a giugno, "si potrebbe registrare un fatturato invariato anche per l'intero trimestre . . Ciò indicherebbe un calo del PIL nel secondo trimestre inferiore a quanto attualmente previsto dalla maggior parte degli analisti". Tuttavia ha ammonito che "i dati relativi alle vendite al dettaglio sono spesso soggetti a significative revisioni".

La Francia ha registrato un simile rimbalzo delle vendite al dettaglio nel mese di maggio, ha dichiarato martedì il suo ufficio nazionale di statistica. La spesa per beni di consumo è aumentata del 36,6%, gli acquisti di auto e pelletteria sono più che triplicati mese dopo mese e le vendite di beni durevoli per la casa, come i mobili, sono più che raddoppiate. Ma la spesa delle famiglie francesi per i beni rimane del 7,2 per cento al di sotto del livello pre-pandemico di febbraio, il che indica che l'economia ha ancora molta strada da fare prima di tornare a un normale livello di attività di consumo.

I dati relativi al commercio al dettaglio della Germania sono arrivati come sondaggi sul sentiment in Spagna e in Italia, indicando che la flessione del settore manifatturiero si è attenuata bruscamente dopo l'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia. L'indice IHS dei responsabili degli acquisti manifatturieri (PMI) per l'Italia è salito a 47,5 a giugno da 45,4 del mese precedente; per la Spagna è salito a 49 a giugno da 38,3 del mese precedente.

