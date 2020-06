24 giu 2020 20:01

I TEDESCHI NON SI FANNO MANCARE NEANCHE GLI SCANDALI EREDITATI! BAYER PATTEGGIA 10,5 MILIARDI DI RISARCIMENTO PER CHIUDERE MIGLIAIA DI CAUSE LEGATE AL DISERBANTE ROUNDUP, CHE AVREBBE FATTO AMMALARE E AMMAZZATO MIGLIAIA DI CONTADINI IN TUTTO IL MONDO - CREATO DALLA MONSANTO, LA MULTINAZIONALE DEI SEMI E DEI PESTICIDI È STATA COMPRATA DALLA BAYER NEL 2018, E CON LEI QUESTO BEL BAGAGLIO DI ROGNE LEGALI