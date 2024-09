I TEDESCHI SONO I VERI MALATI D’EUROPA – CRESCONO I CREDITI DETERIORATI IN TUTTA EUROPA: L’AUMENTO MAGGIORE (DEL 13,57%) SI È AVUTO IN GERMANIA, DOVE I “NON PERFORMING LOANS” HANNO RAGGIUNTO I 41 MILIARDI DI EURO. LO STESSO VALORE ASSOLUTO DELL’ITALIA, DOVE PERÒ LE SOFFERENZE SONO IN CALO DELL’11% - LO “SCETTRO” RESTA COMUNQUE IN MANO ALLA FRANCIA, DOVE GLI NPL SONO A QUOTA 121 MILIARDI

Crediti deteriorati salgono in tutta Europa, non in Italia

crediti deteriorati delle banche 9

(ANSA) - Crediti deteriorati in crescita in tutta Europa salvo che in Italia. Il portafoglio complessivo dei principali gruppi bancari, secondo il rapporto presentato allo 'Npl Meeting' di Banca Ifis a Cernobbio, è in rialzo del 4,5% a 373 miliardi di euro allo scorso 30 giugno.

In particolare crescono gli stock delle banche in Germania, in progresso del 13,57% a 41 miliardi. Lo stesso valore assoluto si registra in Italia, dove però c'è un calo dell'11%. Il portafoglio di sofferenze più elevato si evidenzia in Francia (+7,8% a 121 miliardi), mentre la Spagna vede salire gli Npl dell'1% a 76 miliardi. (ANSA).

crediti deteriorati delle banche 8 crediti deteriorati delle banche 6 OLAF SCHOLZ olaf scholz a Solingen crediti deteriorati delle banche 7