1. ALLA BORSA PIACE LO SPEZZATINO DI TELECOM

Estratto dell’articolo di Giovanni Pons per “la Repubblica”

Il titolo Tim ieri è schizzato in apertura al rialzo del 3% e poi ha chiuso a più 2.1%, sulle indiscrezioni di stampa del weekend.

Che riferiscono di manovre in corso da parte del consulente-imprenditore Andrea Pezzi e del banchiere Claudio Costamagna, per formare una cordata che rilevi nel tempo la quota del 23,7% che i francesi di Vivendi possiedono in Tim.

I due protagonisti hanno smentito ma il mercato non gli ha creduto, e in effetti qualcosa di vero sembra esserci. In primo luogo è ormai risaputo che Vivendi vuole uscire da Tim, ma solo vendendo in un blocco unico […] a un prezzo non inferiore ai 2 miliardi di euro.

Alcune fonti dicono poi che Pezzi abbia sondato il fondo francese Tikehau Capital, azionista della sua Mint, ottenendo la promessa di un prestito di 250 milioni a un tasso del 10%. Alla Mint, tra l'altro, sono stati rinnovati da Tim contratti milionari per veicolare la sua pubblicità online.

E sembra inoltre che Costamagna abbia contattato il fondo Blackstone per […] un intervento per altri 250 milioni. Tutto ciò, insieme all'idea dei proponenti di smembrare Tim in diversi tronconi, ha smosso il titolo che […] continua a rimanere sui minimi.

2. TIM, I PALETTI DI VIVENDI: VENDITA IN BLOCCO DEL 24%

Estratto dell’articolo di Rosario Dimito per “il Messaggero”

Due mesi dopo la vendita della Rete alla cordata Kkr, torna l'attenzione del mercato sulla ServiceCo, cioè la nuova Tim, sulla scia del ritorno di ipotesi di disimpegno di Vivendi, primo azionista con il 23,75%.

Ieri i titoli Tim hanno dominato l'intera seduta di Borsa, toccando un massimo di 0,24 euro sfiorando un rialzo del 3% per poi chiudere a 0,23 euro (+2,1%). Secondo indiscrezioni del Corriere, alcuni consulenti (che hanno smentito) starebbero lavorando per collocare inizialmente il 6-7% della quota del gruppo francese al fondo Tikehau Capital, un investitore francese di gestione alternativa di cui è partner Jean Pierre Mustier, ex ad di Unicredit e a Blackstone, una delle più grandi finanziarie del mondo.

L'operazione prevederebbe la nascita di un veicolo al quale Vivendi dovrebbe conferire l'intera quota: Tikehau e Blackstone farebbero un prestito al veicolo di 500 milioni.

Successivamente si troverebbero altri investitori disposti a partecipare al veicolo consentendo il passo indietro di Vivendi.

Dal dicembre 2022 Vivendi ha classificato la partecipazione da strategica a finanziaria, quindi disponibile per la vendita. Va segnalato che un investitore nuovo che supera il 3% di Tim, farebbe partire la procedure di golden power […]

Ma […] in realtà le cose starebbero diversamente. Innanzitutto sembra che Palazzo Chigi , subito dopo la cessione della rete, preferisca mantenere lo status quo, rinviando di qualche anno eventuali ulteriori stravolgimenti.

Secondo fonti attendibili, la media company transalpina […] sarebbe interessata soltanto a cedere in blocco l'intero pacchetto: quindi nessuna soluzione a rate […] Il venditore chiede una somma di circa 2 miliardi per il 23,75%, quasi tre volte il valore di mercato attuale pari a circa 900 milioni.

[…] Le indiscrezioni ipotizzano la prospettiva di uno spezzatino, con la vendita di Tim Brasil e della Consumer. Questo schema rassomiglia al piano al quale aveva lavorato, in vista del rinnovo del cda ad aprile scorso, Stefano Siragusa, ex Chief Network Operations & Wholesale Officer e attuale consigliere del gruppo, quando era a capo dello schieramento Merlyn […].

