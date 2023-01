FINALMENTE LA GENTE HA CAPITO CHE È INUTILE CAMBIARE IL TELEFONINO COME LE MUTANDE - IL 2022 È STATO L'ANNO NERO PER GLI SMARTPHONE, CON LE VENDITE CHE SONO SCESE SOTTO LA SOGLIA DEGLI 1,2 MILIARDI DI PEZZI (MAI COSÌ MALE DAL 2013) - OLTRE AI PROBLEMI LEGATI AL RINCARO DELLE MATERIE PRIME E DELL'ENERGIA, I LOCKDOWN IN CINA E LA GUERRA IN UCRAINA, IL CROLLO È DOVUTO AL FATTO CHE LE INNOVAZIONI DEI NUOVI MODELLI RISPETTO A QUELLI PRECEDENTI SONO QUASI INSIGNIFICANTI...