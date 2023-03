LA TELENOVELA DI SILICON VALLEY BANK È AI TITOLI DI CODA – FIRST CITIZENS, CHE SI DEFINISCE LA PIÙ GRANDE BANCA USA A CONTROLLO FAMILIARE, RILEVERÀ GRAN PARTE DELL’ISTITUTO FALLITO A INIZIO MARZO: LA TRANSAZIONE INCLUDE L’ACQUISTO DI CIRCA 72 MILIARDI DI ASSET DI SVB, SCONTATI DI 16,5 MILIARDI, E 17 EX FILIALI, CHE OGGI APRIRANNO CON LE NUOVE INSEGNE…

(ANSA) - First Citizens Bank rileverà gran parte di Silicon Valley Bank, fallita a inizio marzo: le sue 17 ex filiali apriranno oggi nella nuova veste di First Citizens, ha riferito la Federal Deposit Insurance Corporation.

La transazione include l'acquisto di circa 72 miliardi di dollari di asset di SVB, scontati di 16,5 miliardi di dollari, ha affermato il regolatore Usa, aggiungendo che al 10 marzo SVB aveva 167 miliardi di dollari di asset e 119 miliardi di dollari di depositi. First Citizens, con sede a Raleigh (Carolina del Nord), si definisce la più grande banca Usa a controllo familiare.

