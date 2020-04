IL TERZO SETTORE AL PRIMO POSTO - VIDEO: 23 MILIONI DONATI DA ENEL CUORE, LA ONLUS DI ENEL, NELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - I SOLDI SONO ANDATI ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALLE AUTORITÀ NAZIONALI E REGIONALI - TRA I PROGETTI, SOSTEGNO AGLI OSPEDALI, ALLE STRUTTURE SANITARIE E ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NECESSARIE, AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E ALLE AZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Enel Cuore - la campagna per sostenere Protezione Civile e terzo settore

https://www.enelcuore.it/

Per uscire da una situazione di emergenza come quella che sta vivendo il nostro Paese, c’è bisogno dell’intervento di tutti, dal singolo cittadino alle grandi realtà. E’ per questo che Enel, attraverso la propria onlus Enel Cuore, ha donato oltre 23 milioni di euro alla Protezione Civile e alle Autorità nazionali e regionali per progetti già individuati e per altri in fase di individuazione che verranno definiti in tempi brevi.

enel cuore

Grazie ai fondi messi a disposizione l’azienda sostiene le attività della Protezione Civile nel contrastare l’emergenza epidemiologica; supporta gli ospedali, strutture sanitarie ed enti nella creazione di nuovi posti letto e l’acquisto delle apparecchiature necessarie sia nelle aree maggiormente colpite del nord Italia che nel resto del Paese; è al fianco delle organizzazioni del terzo settore italiano per garantirne la sicurezza e la continuità dell’operato; contribuisce alle azioni delle amministrazioni locali volte a supportare coloro che più di altri sono messi in difficoltà dall’emergenza e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine.

enel cuore enel cuore