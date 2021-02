3 feb 2021 09:00

CON LA TESLA DA UN’ALTRA PARTE – PENSAVATE CHE LA FONTE PRINCIPALE DEI PROFITTI DELLA CASA AUTOMOBILISTICA FONDATA DA MUSK FOSSE LA VENDITA DI AUTO? NON È PROPRIO COSÌ – L’ANNO SCORSO TESLA HA INCASSATO 1,6 MILIARDI DA QUESTO BUSINESS, MENTRE L’UTILE NETTO È STATO DI 721 MILIONI. FUNZIONA COSÌ. UNDICI STATI RICHIEDONO CHE LE CASE AUTOMOBILISTICHE ENTRO IL 2025 VENDANO UNA CERTA PERCENTUALE DI VEICOLI A EMISSIONI ZERO. SE NON POSSONO, DEVONO COMPRARE CREDITI DALLE ALTRE CASE CHE INVECE POSSONO. COME TESLA, APPUNTO…