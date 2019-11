TIKTOK, CHI È? IL GOVERNO! - GLI STATI UNITI HANNO AVVIATO UN’INDAGINE SULL’APP FAMOSA PER I VIDEO HOT DELLE MINORENNI PREDA DEI MOLESTATORI: L’OBIETTIVO È CAPIRE SE COSTITUISCA UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE DOPO L’ACQUISTO DELLA CONCORRENTE MUSICAL.LY – ANCHE SE I DATI DEGLI UTENTI AMERICANI VENGONO MEMORIZZATI NEGLI USA, È COMUNQUE UNA SOCIETÀ CINESE E, IN QUANTO TALE, SI SOSPETTA CHE DIETRO CI SIA LO ZAMPONE DI XI JINPING

Martina Pennisi per il “Corriere della Sera”

ragazzine su tiktok 5

È il momento di TikTok. Il governo americano ha avviato un' indagine per capire se l' applicazione di proprietà della cinese ByteDance costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale. Nel mirino c' è l' acquisto di Musical.ly da parte di ByteDance del novembre 2017, per una cifra compresa fra gli 800 milioni e il miliardo di dollari, e la successiva fusione con l' analoga TikTok.

zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok) 1

Con la possibilità di creare e condividere brevi video musicali in playback, Musical.ly era già molto popolare fra gli adolescenti di Europa e Stati Uniti e TikTok ha goduto del suo traino per superare Facebook, Instagram e Youtube per numero di download (750 milioni negli ultimi 12 mesi, secondo Sensor Tower).

musical.ly

Come riportato da Reuters , il Comitato americano per gli investimenti esteri, che valuta le acquisizioni straniere delle aziende Usa (due anni fa non si era occupato di Musical.ly perché è cinese), sta esaminando l' accordo dopo le preoccupazioni espresse dal Congresso. Due in particolare. Per i senatori Chuck Schumer e Tom Cotton è una potenziale minaccia: «Sebbene dica di memorizzare i dati degli utenti americani negli Stati Uniti, ByteDance è comunque tenuta a rispettare le leggi cinesi».

NANCY PELOSI CHUCK SCHUMER

In sostanza, come per i colossi delle telecomunicazioni Huawei o Zte, l' accusa è di consentire lo spionaggio governativo. Il repubblicano Marco Rubio ha invece chiesto di far luce sulla cancellazione di contenuti dall' app, come ad esempio successo con video delle proteste di Hong Kong, nell' interesse di Pechino.

ragazzine su tiktok 4

ByteDance si è difesa assicurando di non operare alcuna censura su richiesta del suo governo e ricordando che TikTok non è attiva in Cina (dove c' è la gemella Douyin) e non lo sarà in futuro. Sui dati, dichiara che vengono gestiti negli Usa con backup a Singapore, che i datacenter sono tutti fuori dalla Cina e che nessuna informazione è soggetta alla legge cinese. Attenzione perché la versione italiana dalla Privacy policy dice: «Conserviamo ed elaboriamo le informazioni negli Stati Uniti, a Singapore, in Giappone o in Cina».

xi jinping

Quelle americana ed europea parlano invece solo di una possibile condivisione «con società proprietarie, affiliate o altre affiliate del gruppo». Secondo il New York Times , il governo americano ha già le prove dell' invio dei dati in Cina.

ragazzine su tiktok 2

Claudia Biancotti, ricercatrice del Peterson Institute for International Economics di Washington, fa notare che dallo scorso maggio «la linea adottata da ByteDance è quella di ammettere possibili trasferimenti di dati in patria solo fino a febbraio 2019», quando la Federal Trade Commission ha multato l' app per 5,7 milioni per non aver rispettato la privacy degli under 13 (e sono state modificate le pagine delle policy).

ragazzine su tiktok 3

«Di quali di dati siamo parlando? Seppur resi anonimi, le persone erano identificabili? Come si può anonimizzare dei video-selfie?», domanda la studiosa, che in una ricerca ha sottolineato come TikTok sia molto usata dai militari americani. Le domande valgono anche per l' Europa, dove il Regolamento per la privacy ammette il trasferimento di dati verso un Paese terzo se viene garantito un livello di protezione adeguato. «Se fosse confermato che si tratta della Cina a Bruxelles ci si dovrà porre il problema», conclude Biancotti.

antonello soro

Per il Garante italiano per la Privacy Antonello Soro, sarebbe auspicabile «l' adozione di un Privacy shield europeo (accordo per gli scambi di dati a scopo commerciale, ndr ) con la Cina, come quello che abbiamo con gli Stati Uniti o con il Giappone. Penso si debba insistere e che, oltre alle autorità, siano i governi a doversene fare carico».

