10 giu 2020 18:07

TIKTOK IS THE NEW YOUTUBE – L’APPLICAZIONE CINESE STA INSIDIANDO IL PRIMATO FINORA INCONTRASTATO DELLA PIATTAFORMA DI GOOGLE TRA I BAMBINI FINO A 14 ANNI – I MARMOCCHI PASSANO IN MEDIA 95 MINUTI AL GIORNO SU TIKTOK, 97 SU YOUTUBE. IL SORPASSO È VICINO E PER QUESTO ‘BIG G’ L'HA SCOPIAZZATO CON LA SEZIONE ‘SHORTS’. IL VANTAGGIO È CHE HA GIÀ UN’INFINITA LIBRERIA MUSICALE (DI CUI DETIENE I DIRITTI…) - VIDEO