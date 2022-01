PRIMA CERCANO DI STRAVOLGERE WALL STREET, POI VOGLIONO UNIRSI A LORO – IL SITO “REDDIT”, DIVENTATO FAMOSO PER AVER PROMOSSO I "MEME STOCKS" E LA LOTTA CONTRO I COLOSSI DELLA FINANZA IN DIFESA DI SOCIETÀ COME GAMESTOP E AMC, SI È RIVOLTA A GOLDMAN SACHS E MORGAN STANLEY PER QUOTARSI A WALL STREET – IL SITO, FONDATO NEL 2005, CONTA ORMAI PIÙ DI 50 MILIONI DI UTENTI GIORNALIERI E DI RECENTE LA PIATTAFORMA ERA STATA VALUTATA 15 MILIARDI DI DOLLARI, MA…