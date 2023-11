TIM DELLE MIE BRAME - LA CONSOB FA CHIAREZZA SULLE MANOVRE INTORNO AL GRUPPO - IL FONDO MERLYN DEL FINANZIERE ALESSANDRO BARNABA (COINVOLTO NEL PROGETTO DELLO STADIO DELLA ROMA DA PALLOTTA) E IL SUO SOCIO STEFANO SIRAGUSA (SPONSORIZZATO AI TEMPI D'ORO DA LUIGI BISIGNANI)CONTROLLANO SOLO LO 0,021% DEL CAPITALE DI TIM PER UN VALORE DI 850 MILA EURO. IL CHIARIMENTO È ARRIVATO SU RICHIESTA DELL’AUTHORITY DI MERCATO DOPO CHE NEI GIORNI SCORSI I DUE INVESTITORI AVEVANO DATO VERSIONI DISCORDANTI SULLA CONSISTENZA DEL LORO PACCHETTO AZIONARIO - DOPO IL POLVERONE LA CONSOB DOVRA' VERIFICARE SE C'E' STATA TURBATIVA DI MERCATI VISTO CHE...

Se davvero è una scalata, l’attacco del fondo Merlyn a Tim parte davvero da molto, molto lontano. Un comunicato diffuso ieri, giorno festivo, a mercati chiusi, ha reso noto che Merlyn partners e l’alleato Rn capital possiedono non più dello 0,021 per cento del capitale ordinario del gruppo di tlc. La nota è stata pubblicata su richiesta della Consob per fare chiarezza sulla reale consistenza del pacchetto azionario messo insieme dalla cordata guidata dal finanziere Alessandro Barnaba, fondatore di Merlyn, e dal socio Stefano Siragusa, già top manager di Tim.

Tutto è cominciato lo scorso 27 ottobre, quando la coppia di presunti scalatori aveva messo a rumore il mercato rivelando un’offerta per la rete di Tim alternativa a quella del fondo americano Kkr. La notizia arrivò con poche ore di anticipo sulla riunione del cda dell’azienda telefonica chiamato a valutare l’offerta di Kkr. Una settimana dopo, in una lettera indirizzata al board di Tm, Barnaba e Siragusa avevano precisato di possedere lo 0,006 per cento del capitale di Tim. Quello stesso giorno però un altro comunicato spiegava che al fondo facevano capo “più dossier titoli “e che nel complesso possedeva “una quota inferiore al 3 per cento”.

Qual è dunque lo stato dell’arte? Come si conciliano tra loro due dichiarazioni che a prima vista sembrano accreditare posizioni diverse? Per rispondere a questi interrogativi si è mossa la Consob, che nei giorni scorsi ha chiesto a Merlyn e a RN partners, la società di Siragusa, di rendere pubblica la consistenza effettiva delle loro partecipazioni nel capitale di Tim.

Domenica pomeriggio, un po’ in sordina, è arrivata la risposta alle sollecitazioni dell’authority di mercato. Il pacchetto gestito dalla coppia Barnaba-Siragusa non va oltre lo 0,021 per cento del capitale ordinario, lo 0,15 per cento se si tiene conto anche delle risparmio. (...) Non è granché per ambire a diventare interlocutori di peso di un gruppo che in Borsa vale 5,5 miliardi.

Dopo il gran polverone dei giorni scorsi, tra comunicati, interviste ai giornali e indiscrezioni varie, è probabile che la Consob proceda con ulteriori accertamenti per verificare se c’è stata una turbativa di mercato.

