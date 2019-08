TIM IN THE SKY! – QUATTRO CANALI DELLA TV SATELLITARE NELLA PIATTAFORMA TIMVISION E CHIUSURA DI OGNI CONTENZIOSO: TIM SPENDE 200 MILIONI DI EURO PER L’ACCORDO CON COMCAST. È IL DOPPIO DELL’ACCANTONAMENTO CHE IL GRUPPO AVEVA PREVISTO NEL 2017 PER LA CAUSA CON SKY, MA IN BALLO C’È QUELLO CHE NELL’ERA DELL’INTRATTENIMENTO CONTA PIÙ DI OGNI ALTRA COSA: I CONTENUTI – TIMVISION CAMBIA STRATEGIA: MENO PRODUZIONI E PIÙ AGGREGAZIONI...

IL GRAN BAZAR DEI CONTENUTI – 4 CANALI SKY ARRIVANO SU TIMVISION: L'ACCORDO TRA LE DUE SOCIETÀ PER RISOLVERE UN CONTENZIOSO – MA L’INTRATTENIMENTO E LA TV IN STREAMING ORMAI HANNO CONTAGIATO GLI OPERATORI DELLE TELECOMUNICAZIONI – NEGLI STATI UNITI COMCAST E AT&T HANNO COMPRATO DIRETTAMENTE I PRODUTTORI DI CONTENUTI (SKY E TIME WARNER), E A SETTEMBRE LA TV SATELLITARE LANCERÀ IN ITALIA UN PROPRIO SERVIZIO DI BANDA ULTRALARGA

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/gran-bazar-contenuti-ndash-canali-sky-arrivano-timvision-210311.htm

TIM, IL NUOVO ACCORDO CON SKY COSTERÀ 200 MILIONI DI EURO

Francesco Spini per “la Stampa”

SKY ITALIA

Per avere quattro canali Sky da includere nella piattaforma Timvision e chiudere ogni contenzioso con il gruppo satellitare della galassia Comcast, Tim spenderà circa 200 milioni di euro. La cifra, confermata da più fonti finanziarie, sarebbe pressoché doppia rispetto all'accantonamento di circa 100 milioni di euro che nel 2017 il gruppo aveva appostato a fronte della causa con Sky ma difficilmente sarà spesata tutta in una volta sola.

TIMVISION 2

È comunque alto il prezzo che Tim deve sborsare per ritrovare la pace con Sky, in un'intesa che durerà fino al 2021. L'armonia tra le due società si era guastata nel 2016 quando Telecom aveva portato in tribunale l'allora tv di Murdoch per accertare «la nullità, per abuso di posizione dominante imputabile alla controparte, del contratto di partnership stipulato ad aprile 2014 per la veicolazione e commercializzazione nel periodo 2015-2019 dell'offerta Sky Iptv sulla piattaforma Iptv di Tim», si legge sul bilancio della società.

maximo ibarra 1

In alternativa veniva richiesta «la riduzione a equità» delle penali poste a vantaggio di Sky e legate a predeterminate soglie di acquisizione di clientela, penali che superavano il mancato guadagno e che dentro Tim venivano giudicate abnormi. C'è chi ha calcolato che, attuando quel contratto, Tim avrebbe dovuto sborsare 260 milioni. Raccontano che l'ex ad Amos Genish avrebbe avuto l'occasione di chiudere il contenzioso pagando 160 milioni di euro, ma avrebbe rifiutato, intenzionato a proseguire nella causa.

AMOS GENISH luigi gubitosi foto di bacco

L'attuale numero uno Luigi Gu-bitosi ha preferito metter fine alle ostilità dando un senso industriale all'operazione, nel nome della convergenza tra banda ultra larga e contenuti. Nel nuovo accordo—di cui sono ancora in discussione taluni aspetti commerciali, nonostante sia già stato annunciato in pompa magna —tali «minimi garantiti» ci sarebbero ancora ma sarebbero molto più elastici e riguarderebbero la vendita, sempre dentro TimVision, di Now Tv - Ticket Sport.

TIMVISION 1 sky sport

In questo caso Tim Vision funziona da vetrina attraverso cui vendere, per conto di Sky, l'accesso all'applicazione che, come fiori all'occhiello, ha le partite di Champions, di Europa League e 7 partite su 10 in esclusiva della Serie A, più Formula 1, MotoGp e via di sport vari. L'intesa, per Tim, include anche un pacchetto di spot sulle reti Sky e avrà l'effetto di fornire contenuti di pregio a Timvision: i canali che arriveranno sono Sky Uno –con programmi di punta quali X Factor e Masterchef – Sky Arte e due canali di news, ossia SkyTg24 e Sky Sport 24. In tal modo Tim conta di incrementare l'attrattività della sua piattaforma e ne conferma il cambiamento di strategia. Meno produzioni a favore di un'aggregazione di contenuti di terzi.

AMOS GENISH SKY ITALIA luigi gubitosi presenta il 5g di tim 1 TIMVISION