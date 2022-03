GENERALI, LA TRASPARENZA SECONDO CALTAGIRONE – ‘’IL MESSAGGERO’’ SI CHIEDE: “PERCHÉ NON È STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA CHE IL TOP MANAGER LUCIANO CIRINÀ AVEVA LEGITTIMAMENTE CHIESTO POCO PRIMA DI ADERIRE ALLA LISTA CALTAGIRONE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO CDA?” - DAGO-RISPOSTA: IL 15 MARZO ARRIVA LA LISTA DI CALTA. LA LETTERA IN CUI CIRINA' CHIEDE L'ASPETTATIVA E' DI 4 GIORNI PRIMA (11 MARZO). DONNET PARTE PER PRAGA PER INCONTRARLO: LUI NON SI FA TROVARE - AMORALE DELLA FAVA: DOPO AVER LETTO E CONTRIBUITO AL PIANO INDUSTRIALE DI DONNET, ORA CIRINA' LO SFIDA CON IL CONTRO PIANO DI CALTA (MA CHI SEI, BATMAN?)