11 gen 2022 11:45

TIM! TIM! - È STATO CONVOCATO PER IL 21 GENNAIO PROSSIMO IL CDA STRAORDINARIO PER NOMINARE IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TELECOM. COME DAGO-ANTICIPATO, TRE GIORNI PRIMA (IL 18) IL DIRETTORE GENERALE PIETRO LABRIOLA PRESENTERÀ LE LINEE GUIDA DEL SUO PIANO INDUSTRIALE CHE PREVEDE LO SCORPORO DELLA RETE. È LUI IL FAVORITO PER SUCCEDERE A GUBITOSI…