TIR A CAMPARE – IVECO GROUP ACQUISIRÀ LA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA NELLA JOINT VENTURE EUROPEA CON “NIKOLA CORPORATION”, CHE PRODUCE CAMION ELETTRICI: L’ACCORDO VALE 44 MILIONI DI EURO ED È “L’INIZIO DI UNA NUOVA FASE” DELLA PARTNERSHIP GIÀ INIZIATA NEL 2019, E CONDITA CON SCANDALI E POLEMICHE. IL FONDATORE DI “NIKOLA”, TREVOR MILTON, SI DIMISE NEL 2020: A UN CERTO PUNTO, LA SOCIETÀ VALEVA PIÙ DI FORD, POI ARRIVARONO LE ACCUSE DI FRODE…

JOHN ELKANN

(ANSA) - Iveco Group acquisirà la partecipazione totalitaria nella joint venture in Europa con Nikola Corporation, per un valore sul bilancio che si aggira sui 44 milioni di euro. E' l'inizio di una nuova fase della partnership iniziata nel 2019 per offrire veicoli commerciali pesanti a zero emissioni (categoria Class 8 per gli Stati Uniti) in Nord America ed Europa.

Iveco Group coprirà l'esborso finanziario tramite liquidità disponibile, per un corrispettivo in parte in contanti (35 milioni di dollari) e in parte in azioni Nikola (20 milioni di azioni). L'impatto di cassa negativo sarà assorbito con la generazione di cash flow.

trevor milton nikola

il camion nikola one senza motore ne batteria

trevor milton nikola cnh industrial iveco 1 iveco 4 nikola badger iveco 5 iveco 1 andamento del titolo azionario di nikola

iveco 3 nikola one Gerrit Marx, ceo di Iveco Group trevor milton 2