TOH, DALLA FINESTRA SBUCA UN COCKTAIL - ARRIVA A MILANO SOLO PER QUESTO WEEKEND "SGRAPPA E VIA!", IL PRIMO POP UP BAR DELLA GRAPPA IDEATA DALL'ARTISTA MAURIZIO CATTELAN - LUNGO I NAVIGLI SI POTRANNO BERE GLI ORIGINALI LONG DRINK "FUCK YOU TOO" E "FUCK ON THE BEACH", NOMI CHE EVOCANO L’ICONICO DITO MEDIO DI CATTELAN, IMPRESSO SULLA BOTTIGLIA DEL DISTILLATO: "È UN MESSAGGIO CHE PUÒ FUNZIONARE ANCHE PER CHI TI STA UN PO’ SULLE PALLE..."

Alessandro Pirollo per www.lacucinaitaliana.it

sgrappa

Passeggiando lungo i Navigli a Milano, ad un certo punto, precisamente su Ripa di Porta Ticinese 43, c’è una piccola finestrella. Inaspettatamente, boom, dalla finestra sbuca un cocktail.

Si tratta di Sgrappa e Via!, il primo pop up bar della grappa ideata da Maurizio Cattelan insieme a Paolo Dalla Mora e Charley Vezza. Un format che punta a raccontare l’esperienza della grappa – prodotto che può essere considerato lo “spirit” italiano per eccellenza – in un modo del tutto contemporaneo.

SGRAPPA

Come? Attraverso un’ironica drink list da scoprire da venerdì 28 a domenica 30 maggio proprio al pop up bar sui Navigli, esclusivamente con servizio d’asporto.

Sgrappa è una grappa moderna, adatta a ogni esigenza: può essere certamente consumata liscia, ma raggiunge nuove vette da miscelata. Da Sgrappa e Via! sarà possibile assaggiare Sgrappa Sour e gli originali long drink F*** you too e F*** on the beach. Se non l’aveste capito, nomi che evocano l’iconico dito medio di Cattelan, impresso ovviamente anche sulla bottiglia del distillato.

«Nella bottiglia c’è un messaggio, che può funzionare per tutti, per chi ami, ma in fondo anche per chi ti sta un po’ sulle palle», afferma Maurizio Cattelan. «È il regalo perfetto da fare e quello che forse non vorresti mai ricevere».

