È TORNATA LA “CASSANDRA”! – TIRANO VENTI DI CRISI E RICICCIA QUEL GUFO DI NORIEL ROUBINI! L’ECONOMISTA LA VEDE NERISSIMA (TANTO PER CAMBIARE): “GLI STATI UNITI VANNO INCONTRO A UNA PROFONDA RECESSIONE E CHI SI ATTENDE UN RALLENTAMENTO LIMITATO È UN ILLUSO”. TOCCATEVI!

ROUBINI

(ANSA) - Gli Stati Uniti vanno incontro a una profonda recessione e chi si attende un rallentamento limitati è un illuso. Lo afferma l'economista Nouriel Roubini, in un'intervista a Bloomberg. 'Mr Doom', così come è soprannominato per le previsioni, osserva come a pesare sull'economia Usa è un elevato debito.

