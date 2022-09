TRIVELLATE PER LA PATRIA! – IL GRIDO DELLE IMPRESE ITALIANE: “BASTA RINVII SUL GAS IN SCONTO” – NEL 2019 IL GOVERNO CONTE 1 AVEVA SOSPESO “I NUOVI PERMESSI DI PROSPEZIONE, RICERCA O DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI PETROLIO E GAS” MA ORA CHE PUTIN HA CHIUSO I RUBINETTI TOCCA AL MINISTRO CINGOLANI FAR ACCELERARE LE TRIVELLE ITALIANE (NELL’ADRIATICO E NEL CANALE DI SICILIA) PORTANDO L’ESTRAZIONE DA 2 A 6 MILIARDI DI METRI CUBI PER VENDERLI ALLE IMPRESE ALLA METÀ DEI PREZZI DI MERCATO…

Estratto dell'articolo di Roberta Amoruso per “il Messaggero”

IL RITORNO DELLE TRIVELLE CONTRO IL CARO BOLLETTE - LA NUOVA MAPPA DEL GOVERNO PER RADDOPPIARE IL GAS ITALIANO

«Basta rinvii sul gas a sconto». L'industria italiana non può più aspettare. La promessa di prezzi controllati sulla nuova produzione di gas nazionale contenuta nel decreto Energia di marzo si è inceppata a luglio in una asta del Gse andata deserta, ma si è fermata di nuovo nei giorni scorsi.

trivella

Lo stesso ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, aveva promesso una settimana fa, addirittura un incremento del pacchetto di produzione nazionale aggiuntivo, da 2 a circa 6 miliardi di metri cubi, da destinare per decreto alle imprese vulnerabili. Gas in più da estrarre da giacimenti esistenti tra Adriatico e Canale di Sicilia. [...]

Perché va ricordato che nel 2019 è stato il governo M5s-Lega guidato da Conte a decidere di sospendere «i nuovi permessi di prospezione, ricerca o di concessioni di coltivazione di petrolio e gas, di prospezione e di ricerca in essere», fino all'approvazione, appunto del Pitesai, una sorta di mappa con tanto di paletti per esplorazioni ed estrazione. [...]

ROBERTO CINGOLANI

Dunque è arrivato in questi giorni il Decreto che sblocca la vendita a prezzi controllati tramite il Gse di 18 terawattora di energia rinnovabile a 210 euro per megawattora, la metà dei prezzi di mercato. Una buona notizia per le imprese, che però puntavano su un prezzo sotto i 200 euro, e ora si aspettano che l'asticella si abbassi a 180 euro, il tetto all'elettricità green deciso in Europa.

Ma non è arrivato il decreto sul Gas releaseper fornire il gas aggiuntivo a prezzo scontato alle aziende in difficoltà, in attesa che arrivi l'accordo sul tetto al gas Ue che Cingolani punta a chiudere a fine mese. Eppure le imprese, da Confindustria a Confartigianato, che vedono all'orizzonte anche il rischio razionamenti, ci contavano davvero.

SALVINI PUTIN CONTE DI MAIO

Tra i nodi politicamente più delicati c'è quello delle compensazioni da offrire agli operatori per aumentare la produzione, e mettere in campo investimenti forzosamente bloccati da anni e ormai non più così convenienti, senza rimetterci troppo sul prezzo di vendita del gas rispetto a quelli di mercato (intorno a 190 euro). [...]

MEME SU PUTIN E IL GAS

PUTIN E IL GAS - BY EDOARDOBARALDI PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI