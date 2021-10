29 ott 2021 08:09

TROPPO EVERGRANDE PER FALLIRE - IL COLOSSO CINESE DELL’IMMOBILIARE HA EVITATO IL DEFAULT ONORANDO IL COUPON SU UN BOND OFFSHORE SCADUTO A SETTEMBRE DA 47,5 MILIONI DI DOLLARI, GIUSTO IN TEMPO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TOLLERANZA FISSATA PER OGGI - LA NOTIZIA CALMA I TIMORI SUL FUTURO DEL GRUPPO. MA NON È FINITA: IL TOTALE DEI DEBITI DEL GRUPPO È DI 305 MILIARDI DI DOLLARI…