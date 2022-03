TROPPO EVERGRANDE PER FALLIRE - IL COLOSSO IMMOBILIARE CINESE TORNA A TURBARE I SOGNI DEL GOVERNO DI PECHINO: LA SOCIETÀ E TRE SUE CONTROLLATE SONO STATE SOSPESE DALLE CONTRATTAZIONI A HONG KONG. MERCOLEDÌ SCADONO RIMBORSI PER 2 MILIARDI DI DOLLARI - A DICEMBRE LE SOCIETÀ DI RATING HANNO ETICHETTATO LA COMPAGNIA COME INADEMPIENTE E AVEVA EVITATO IL DEFAULT PER IL ROTTO DELLA CUFFIA…

(ANSA) - Evergrande e le sue controllate Evergrande Property Services Group e China Evergrande New Energy Vehicle Group sono state sospese dalle contrattazioni da oggi alla Borsa di Hong Kong: lo si legge in un avviso di borsa senza specificare le ragioni, ma precisando che "anche tutti i prodotti strutturati relativi alla società" sono" stato fermati dalle negoziazioni.

Il secondo sviluppatore immobiliare cinese, basato a Shenzhen, ha dichiarato a gennaio di puntare a una proposta preliminare nell'arco dei sei mesi finalizzata alla ristrutturazione degli oltre 300 miliardi di dollari di debiti accumulati.

La sospensione, la seconda quest'anno, anticipa un obbligo di rimborso previsto di 2 miliardi di dollari per mercoledì e un altro il mese prossimo di 1,4 miliardi di dollari. Lo sviluppatore in difficoltà è stato etichettato come inadempiente dalle società di rating internazionali a dicembre dopo, che non era riuscito a far fronte ai suoi obblighi per tempo pur evitando il default.

L'azienda ha cercato di vendere attività, con il presidente e fondatore Hui Ka Yan che ha saldato alcuni dei debiti utilizzando la propria ricchezza personale. I guai di Evergrande, avviati dalla stretta di Pechino sul settore, hanno avuto effetti a catena in tutto il comparto con alcune aziende più piccole inadempienti o alle prese con gravi problemi di liquidità.

