Carlotta Scozzari per “Business Insider Italia”

Un 2018 molto difficile e un 2019 che ancora non basterà per riportare in positivo i conti di Trussardi. Così come, per raggiungere lo stesso obiettivo, non sono bastate le massicce campagne pubblicitarie, via Instagram e non solo, avviate negli ultimi anni da Michelle Hunziker, moglie del presidente della società Tomaso Trussardi, e dalla figlia Aurora, avuta dal cantante Eros Ramazzotti e testimonial di Trussardi Jeans.

È in questo quadro ancora molto complesso che si è trovato a muoversi il fondo della Cassa depositi e prestiti (Cdp) QuattroR, che dallo scorso febbraio è diventato primo azionista dell’azienda del levriero con una partecipazione di circa il 60% del capitale, mettendo così in minoranza l’omonima famiglia fondatrice. Un’operazione che non ha messo d’accordo tutti i fratelli, al punto che nell’azionariato, accanto a QuattroR, sono rimasti soltanto Tomaso Trussardi e la madre Marialuisa Gavazzeni. Hanno invece preferito chiamarsi fuori le sorelle Beatrice e Gaia.

A raccontare nel dettaglio la situazione in cui versava Trussardi quando il fondo ne ha rilevato la maggioranza è il bilancio del 2018 della società di abbigliamento, da cui emerge una nuova perdita di esercizio nell’ordine di una trentina di milioni (29,9 milioni dopo il rosso di 30,6 milioni del 2017, mentre la perdita del 2016 era stata di 7,44 milioni e il 2015 aveva chiuso con un piccolo utile di 1,68 milioni). La perdita è stata registrata a fronte di un valore della produzione complessivo di 23,7 milioni, in calo dai 24,2 dell’anno prima.

Il bilancio della Trussardi spa tratteggia la situazione negativa senza tanti giri di parole:

Il percorso di riorganizzazione e riposizionamento e rilancio del marchio intrapreso dal gruppo negli anni passati e che aveva portato alla definizione del piano strategico 2015-2020, successivamente aggiornato con la revisione 2018-2022, non ha visto i risultati attesi riflessi nelle performance economiche, finanziaria e patrimoniali consuntive.

Così, nel 2018 la società, dato il nuovo risultato negativo di una trentina di milioni e quelli cumulati negli anni precedenti, si è trovata nella situazione disciplinata dall’articolo 2.446 del codice civile, che stabilisce come correre ai ripari quando il capitale di una società diminuisce di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

Ed è proprio qui che è entrato in gioco QuattroR che, aprendo il portafogli per 48,5 milioni tra febbraio e aprile 2019, ha reso

“disponibili – spiega sempre il bilancio di Trussardi spa – le risorse finanziarie funzionali alla realizzazione del nuovo piano di rilancio e sviluppo del gruppo Trussardi, oltreché al risanamento della situazione di difficoltà finanziaria manifestatasi nel 2018”.

In particolare, tali risorse sono state messe a disposizione della controllata Trs Evolution, che rappresenta il polo produttivo e distributivo del gruppo per i prodotti di abbigliamento e accessori, e delle sue controllate estere, che hanno fatto segnare risultati particolarmente negativi.

È in capo alla medesima Trs Evolution che, a seguito della salita al controllo del fondo QuattroR, è stato rinegoziato il debito bancario da 51,5 milioni. E ciò dopo che a fine 2018, proprio a causa dei risultati negativi raggiunti dal gruppo, erano stati sforati alcuni parametri fissati con le banche, comportando così l’esigibilità da parte dei finanziatori (Bnl, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, Banco Bpm e Mps) dello stesso credito.

Ora l’azienda per rimettersi in piedi conta sul nuovo piano 2019-2023 che, come si legge sempre nel bilancio del 2018:

“prevede nel medio tempo un ritorno graduale a risultati positivi con un miglioramento degli indicatori ancorché negativi nel 2019”.

Insomma, per rivedere l’utile Trussardi spa impiegherà probabilmente ancora un po’.