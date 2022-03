CHI COMANDERÀ DOPO SILVIO? - MENTRE L’OTTUAGENARIO CAVALIERE POMPETTA SI TRASTULLA CON IL ‘’GRANDE FRATELLO VIP’’, PERDUTO DIETRO I BACI LESBO DELLA DIABOLICA DELIA DURAN, LA SUA FAMIGLIA ALLARGATA MOSTRA SEGNI DI FORTE NERVOSISMO. CHE FARE DELL'IMPERO DEL BANANA? È LA DOMANDA CHE HA SERPEGGIATO DURANTE I GIORNI DELLA CORSA AL QUIRINALE QUANDO BERLUSCONI FU RICOVERATO D’URGENZA AL SAN RAFFAELE E PER QUATTRO GIORNI LA SUA VITA FU DAVVERO IN PERICOLO - SE IL TENERO PIERSILVIO SAREBBE IN MODALITÀ “VENDESI TUTTO”, LA CORIACEA MARINA NON CI PENSEREBBE PROPRIO: QUI NON SI LIQUIDA NIENTE, GESTISCO TUTTO IO. IN MEZZO CI SONO I TRE PARGOLI DI VERONICA, DA SEMPRE LONTANI DAL BUSINESS DI FAMIGLIA…