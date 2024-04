È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA – CON LE GUERRE IN UCRAINA E MEDIORIENTE E IL TAGLIO DEI TASSI ALL’ORIZZONTE, IL METALLO GIALLO SI CONFERMA IL BENE RIFUGIO PIÙ DESIDERATO AL MONDO E FA SEGNARE UN NUOVO RECORD: 2.265,73 DOLLARI L’ONCIA (SFIORATI GLI 80 EURO AL GRAMMO) – IL PREZZO È SOSTENUTO DALLE TENSIONI INTERNAZIONALI E DALLA FORTE DOMANDA PROVENIENTE DA CINA, INDIA TURCHIA E RUSSIA…

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per www.lastampa.it

LINGOTTI D ORO

Il prezzo dell’oro continua a correre: […] sul mercato di New York le quotazioni spot dei lingotti hanno toccato quota 2.265,73 dollari l’oncia […]. Per il metallo giallo è il nuovo record assoluto che ritocca la serie di massimi che si erano registrati nelle ultime sessioni con un grammo d’oro che vale 79,9 dollari o se vogliamo 73,4 euro.

Ma perché l’oro è salito così tanto di prezzo e perché la sua corsa sembra non volersi arrestare? A dare slancio al rally […] sono le indicazioni che presto la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse, in un contesto in cui il prezzo è già sostenuto dalle tensioni geopolitiche internazionali e dalla forte domanda di mercato proveniente in queste settimane soprattutto dalla Cina.

LINGOTTI D ORO

Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sono diversi trimestri che la domanda cinese resta sostenuta con la banca centrale cinese che ha aumentato notevolmente le sue riserve di lingotti, facendo acquisti in tutti gli ultimi 16 mesi. Oltre a questo l'acquisto di oro sta guadagnando popolarità tra i giovani cinesi.

Ma non c’è solo la Cina a fare incetta d’oro: già a inizio anno, infatti, il World Gold Council, l’associazione industriale che raggruppa le principali aziende minerarie aurifere, aveva registrato un ulteriore aumento delle riserve auree dopo che a gennaio […] erano stati effettuati acquisti netti per 39 tonnellate di metallo giallo. Forti acquisti provenienti soprattutto da Cina, India, Turchia e Russia.

VLADIMIR PUTIN CON UN LINGOTTO D ORO

L’oro, notoriamente, è il classico bene rifugio su cui gli investitori […] si orientano soprattutto nelle fasi di instabilità geopolitica, un fenomeno che i tre anni di guerra in Ucraina e la crisi di Gaza in queste settimane non fanno altro che alimentare. […] la prospettiva di un possibile taglio del costo del denaro […] non fa altro che rendere più interessanti le altre forme di investimento come i titoli azionari […] e […] l’oro. Che in questa fase beneficia di un po’ tutti i fattori che di norma nel sostengono le quotazioni spingendo le quotazioni verso nuovi record assoluti.

lingotti d oro sequestrati al porto di venezia ORO LINGOTTO CONTANTI TRASFORMATI IN LINGOTTI D ORO