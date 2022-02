COM’È CROLLATA LA FORTEZZA BASTIANINI - L’EX AD GRILLINO DI MPS NON È MAI STATO IN BUONI RAPPORTI CON DRAGHI E FRANCO, E SOPRATTUTTO CON IL DIR. GEN. DEL TESORO, ALESSANDRO RIVERA - ADDIRITTURA, A UN CERTO PUNTO HA FATTO GHOSTING: A FINE GENNAIO, RIVERA E IL CAPO DI GABINETTO CHINÉ GLI CHIESERO DI FARE UN PASSO INDIETRO. LUI RISPOSE CHE VOLEVA PRENDERSI QUALCHE ORA PER RIFLETTERCI, SALVO POI SPARIRE E NON RISPONDERE ALLE CHIAMATE (COMUNQUE, AL MEF CHE HA IN TASCA IL 67% DI MPS BASTAVA POCO PER SFIDUCIARLO MESI FA…)