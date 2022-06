FAMIGLIE E IMPRESE, VITTIME COLLATERALI DELLA GUERRA IN UCRAINA - IN ITALIA L’INFLAZIONE ARRIVA AL 6,9 PER CENTO, MAI COSI’ ALTA DA 36 ANNI, E L’OCSE CERTIFICA CHE I PREZZI CORRONO IN TUTTI I PAESI – MAL COMUNE, NESSUN GAUDIO: DALL’ENERGIA ELETTRICA (+73,5%) A PASTA (16,6%) E OLIO DI SEMI (70,2%), DAL POLLO (13,8%) AI BIGLIETTI AEREI (103,3%), L’INDICE DEI PREZZI CONTINUA A SALIRE – COLDIRETTI DENUNCIA: “CON L’IMPENNATA DEI COSTI DI PRODUZIONE L’AGROALIMENTARE E’ IN GINOCCHIO, UNA AZIENDA SU DIECI A RISCHIO CHIUSURA” - ANCHE I CARBURANTI, NONOSTANTE IL TAGLIO DELLE ACCISE, SFONDANO DI NUOVO LA SOGLIA DEI DUE EURO