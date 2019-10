25 ott 2019 12:34

TWEET TWEET! UN TONFO CHE CINGUETTA IN BORSA: -20% PER TWITTER DOPO LA TRIMESTRALE, IN CUI L'UTILE È CROLLATO DEL 95% RISPETTO ALL'ANNO SCORSO (IN CUI CI FURONO VANTAGGI FISCALI UNA TANTUM) - I "VENTI CONTRARI" CONTINUERANNO. ANZI, SARANNO PIÙ FORTI, DOPO CHE UNA SERIE DI BUG HANNO CONDIZIONATO LA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE GLI UTENTI CON ANNUNCI MIRATI E CONDIVIDERE I DATI CON I PARTNER