13 set 2021 08:17

I TYCOON SOTTO SCHIAFFO DI XI JINPING - ALIPAY, LA SUPERAPP PER I PAGAMENTI E I SERVIZI FINANZIARI DI ALIBABA DA OLTRE 1 MILIARDO DI UTENTI, SARÀ SMEMBRATA ALL'INTERNO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO "ANT FINANCIAL" - LE AUTORITÀ CINESI PUNTANO A CREARE UN'APP SEPARATA PER L'ATTIVITÀ DI PRESTITO - IL PIANO OBBLIGHERA' ANT A TRASFERIRE I DATI DEGLI UTENTI, CHE SONO ALLA BASE DELLE SUE DECISIONI DI PRESTITO, A UNA NUOVA JOINT-VENTURE IN PARTE DI PROPRIETÀ STATALE