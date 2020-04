UBI BANCA CHIAMA LO STRANIERO. MA SBAGLIA INDIRIZZO - PER CONTROBATTERE ALL’OPS DI BANCA INTESA, E SALVARE SE STESSO E I SUOI RISICATI “PATTISTI, L’AD DI UBI VITTORIO MASSIAH AVREBBE BUSSATO ALLA PORTA DEL CRÉDIT AGRICOLE. PURTROPPO L’ISTITUTO FRANCESE EVITA AZIONI OSTILI, SOPRATTUTTO CONTRO GLI STORICI ALLEATI DI BANCA INTESA

Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ad, e Giovanni Bazoli, presidente onorario

Alessandro Graziani per il Sole 24 Ore

L' Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca procede secondo i tempi prefissati e la rinuncia di entrambe le banche al dividendo ha migliorato l' appeal finanziario dell' offerta, come evidenziato nei giorni scorsi dal Sole24Ore.

UBI BANCA

E in vista dell' assemblea dei soci di Intesa Sanpaolo del 27 aprile per l' emissione di azioni al servizio dell' Ops, i proxy advisor Iss e Glass Lewis hanno già suggerito agli investitori di approvare l' operazione perché, malgrado le turbolenze sui mercati delle ultime settimane, il deal è considerato convincente. Secondo il calendario previsto al momento dell' avvio dell' operazione, il lancio dell' offerta sul mercato dovrebbe avvenire tra fine giugno e inizio luglio.

VICTOR MASSIAH

Salvo che, causa lockdown e rallentamento nei vari processi autorizzativi di diverse Autorità Antitrust, l' Ops non slitti a settembre.

Nel frattempo é atteso il pronunciamento sull' Ops da parte del board di Ubi Banca, che ha incaricato un nutrito pool di advisor finanziari e legali di valutare - come è obbligo nei confronti degli azionisti della banca - eventuali opzioni alternative.

CREDIT AGRICOLE

Nella lettera ai soci inviata in vista della recente assemblea, gli amministratori di Ubi Banca hanno ricordato che dopo l' esame delle Autorità, presumibilmente nella tarda primavera, con l' ausilio degli advisor finanziari Goldman Sachs e Crédit Suisse e di quelli legali Bonelli Erede e Linklaters, il cda di Ubi «avrà ogni dato utile» per valutare l' operazione «nell' interesse dei destinatari».

intesa sanpaoo

Nel frattempo gli advisor di Ubi sono al lavoro per esplorare la validità industriale e finanziaria di eventuali ipotesi alternative. Tra queste, secondo fonti finanziarie, vi sarebbe l' ipotesi esplorata dagli advisor di una controfferta da parte del gruppo francese Crédit Agricole che vanta una presenza storica in Italia, accresciuta negli ultimi anni con la guida del ceo per l' Italia Giampiero Maioli.

VICTOR MASSIAH CARLO MESSINA

Va detto subito che l' ipotesi di un coinvolgimento dell' Agricole non ha trovato alcuna conferma presso le fonti ufficiali. E che al quartier generale parigino della "banque verte" c' è l' abitudine consolidata di non puntare su operazioni ostili.

giampiero maioli cariparma

Tantomeno in Italia contro un colosso domestico come IntesaSanpaolo, prima banca del Paese e storico alleato di Agricole.

Resta il fatto che nelle simulazioni degli advisor, una eventuale combinazione tra Credit Agricole Italia e Ubi Banca generebbe rilevanti sinergie industriali sia sul fronte bancassicurativo, sia su quello dell' asset management (Agricole controlla il colosso europeo Amundi), che del credito al consumo (Agos). Ma è evidente che, in questa fase, una eventuale operazione di fusione bancaria cross border sull' asse Italia-Francia non potrà avvenire senza il consenso della politica.