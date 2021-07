ESISTE UN FUTURO PER FACEBOOK OLTRE I SOCIAL MEDIA? - ZUCKERBERG SI È MESSO IN TESTA DI CREARE UN "METAVERSO" CHE COMBINEREBBE UN MONDO DIGITALE 3D CON QUELLO FISICO - NEGOZI ONLINE PER L'E-COMMERCE E ACQUISIZIONI LEGATE ALLA REALTÀ VIRTUALE, COME NEL CASO DELLO SVILUPPATORE DI "POPULATION: ONE", UN GIOCO SIMILE A "FORTNITE": COSÌ LA COMPAGNIA STA PROVANDO A CAMBIARE BUSINESS DA QUI AI PROSSIMI CINQUE ANNI...