UNICREDIT VUOLE FARE IL TERZO INCOMODO – SECONDO IL “FINANCIAL TIMES” MUSTIER È PRONTO A FARE UN’OFFERTA PER COMMERZBANK SE DOVESSE FALLIRE LA FUSIONE CON DEUTSCHE BANK – DA MILANO NESSUN COMMENTO, MA L’IDEA È QUELLA DI ACCUMULARE AZIONI DELLA BANCA TEDESCA PER POI FONDERLA CON LA CONTROLLATA HYPOVEREINSBANK – IL PIANO DEL GOVERNO DI BERLINO, CHE HA IL 15% DI COMMERZ, STA AVENDO PIÙ PROBLEMI DEL PREVISTO, PER I RISVOLTI POLITICI (LEGGI BAIL-IN) E OCCUPAZIONALI (CI SAREBBERO 30MILA ESUBERI)

1 – UNICREDIT PUNTA SU COMMERZBANK SE SFUMANO LE NOZZE CON DEUTSCHE

unicredit

Da www.ilsole24ore.com

Se dovessero fallire le nozze con Deutsche,Unicredit potrebbe (ri)farsi avanti per Commerzbank. È l'ipotesi riportata prima dal Financial Times e poi da Reuters, secondo cui il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier starebbe valutando un'offerta per il colosso tedesco al centro dei negoziati per la creazione di una maxi banca tedesca.

GRATTACIELO COMMERZBANK

Negoziati difficili e dalle pesanti implicazioni finanziarie, occupazionali e regolatorie. Di qui, appunto, l'interesse di UniCredit. Che in passato più volte ha studiato il dossier, arrivando a ipotizzare di scorporare la controllata tedesca Hvb (HypoVereinsbank, ndr) per fonderla con Commerzbank: in questo schema, valutato ancora un paio d'anni fa, UniCredit sarebbe rimasta quotata a Milano e avrebbe controllato con una quota significativa Hvb-Commerz, entità separata e quotata a Francoforte.

Pane per i denti delle banche d'affari, che - viste le difficoltà incontrate dal progetto Deutsche-Commerz - continuano a esercitarsi sul tema. Da Piazza Gae Aulenti, come tradizione, nessun commento. Così come dalle due banche tedesche. In cui, peraltro, si attende l'esame del dossier nei cda di aprile. L’ipotesi di fusione tra Commerz e Deutsche è osteggiata dai sindacati, preoccupati per le migliaia di esuberi previsti, e anche da alcuni grossi investitori.

jean pierre mustier con elkette l alce peluche di mustier

Il titolo Unicredit cede in Borsa oltre un punto percentuale in avvio di contrattazione e viene scambiato intorno ai 12 euro. Commerzbank invece sale del 3,3% a 7,40 euro.

2 – UNICREDIT:FT,GUARDA A COMMERZ SE SALTA INTESA

(ANSA) - Unicredit prepara un'offerta multimiliardaria per il controllo di Commerzbank visti i segnali di difficoltà che stanno incontrando i piani di fusione tra la banca tedesca e la 'rivale' Deutsche Bank. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l'istituto si muoverebbe se i negoziati di aggregazione tra i due gruppi tedeschi dovessero fallire. "La banca italiana è improbabile che vada ad intromettersi negli attuali negoziati in corso sulla fusione in corso tra Deutsche e Commerz". Tuttavia "La via per noi è aperta" dice secondo il quotidiano una fonte vicina al dossier.

milano unicredit e bosco verticale

Il piano di Unicredit prevede l'accumulo di una consistente quota azionaria in Commerzbank, il cui valore di mercato è di 9 miliardi di euro, e la fusione con la controllata HypoVereinsbank (Hvb), banca acquistata da Piazza Cordusio durante la guida di Alessandro Profumo, radicata soprattutto in Baviera e Baden-Württemberg. La nuova entità sarebbe basata in Germania, mentre Unicredit manterrebbe quartier generale e quotazione a Milano, secondo quanto riferito da una fonte. Commerzbank, invece, conserverebbe i suoi titoli scambiati alla Borsa di Francoforte.

deutsche bank

"La combinazione avrebbe senso per la Germania", ha rilevato un advisor della banca italiana, secondo cui la nuova entità "potrebbe essere presentata come un campione nazionale". Il quotidiano della City, ricordando che Piazza Cordusio non ha commentato l'operazione, sottolinea che l'interesse per un accordo su Commerzbank è di vecchia data, comprensivo di un approccio per un'aggregazione nel 2017.

jean pierre mustier con elkette versione disegno

Tuttavia, l'offerta non maturò sia per l'opposizione politica in Germania sugli accordi bancari transfrontalieri sia perché Piazza Cordusio era nel mezzo di una ristrutturazione delle sue attività. Qualunque accordo tra Unicredit e Commerzbank richiederebbe il via libera del governo tedesco, il principale azionista dell' istituto di Francoforte con una quota del 15%. Hvb ha 447 filiali contro le 1.000 di Commerzbank: le due banche sono complementari, rispetto a network con sovrapposizioni più consistenti tra Commerz e Deutsche. Unicredit, conclude il Ft, ritiene anche ci siano altri potenziali candidati alle "nozze" con Commerzbank, tra cui ING, BNP Paribas e Santander.

deutsche bank

3 – UNICREDIT: NO COMMENT SU IPOTESI FT SU INTERRESSE A COMMERZ

(ANSA) - Unicredit non commenta le ipotesi riportate dal Financial Times secondo il quale il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier si prepara ad un'offerta multimiliardaria per il controllo di Commerzbank, se dovesse saltare l'accordo di quest'ultima con Deutsche Bank. In pre apertura a Piazza Affari Unicredit cede un marginale 0,66%. Commerz corre a +3,7% nel trade gate exchange, mentre Deutesche segna un +0,5%.

deutsche bank 1 deutsche bank UNICREDIT - LE TORRI DI CESAR PELLI