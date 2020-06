UNINDUSTRIA IN CAMPO - PER IL RINNOVO DEI VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL LAZIO, TESTA A TESTA TRA FABRIZIO DI AMATO E ANGELO CAMILLI - EDUARDO MONTEFUSCO, EDITORE DI RDS ED EX VICEPRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA ROMA, LANCIA IL PRESIDENTE DEL GRUPPO MAIRE TECNIMONT: "DI AMATO HA TUTTE LE CARATTERISTICHE PER DARE UNA SVOLTA DI RINNOVAMENTO"

sabrina florio con la madre foto di bacco

(Adnkronos) Una corsa a quattro per la presidenza di Unindustria. Tanti sono i 'candidati' disponibili a scendere nell'agone elettorale per il rinnovo dei vertici dell’associazione degli industriali del Lazio: si tratta di Sabrina Florio (Ceo di Sosepharma); Angelo Camilli (Consilia); Fabrizio Di Amato (Maire Tecnimont); Alessio Rossi (Imaco) ed ex presidente dei giovani di Confindustria.

alessio rossi vincenzo boccia filippo tortoriello (1)

E per loro è già tempo di esami: lunedì prossimo, infatti, i saggi che compongono la Commissione di designazione avvieranno il primo dei 6 appuntamenti calendarizzati fino all’8 luglio per la consultazione della base imprenditoriale.

fabrizio di amato

Da questi colloqui emergerà il candidato o la rosa di candidati che si contenderanno il voto finale del consiglio generale prima e dell’assemblea poi. Il traguardo verrà tagliato il 14 luglio, giorno in cui è stata convocata l’assise di Unindustria per la designazione del nuovo presidente.

Se ai nastri di partenza i candidati sono quattro, secondo alcuni osservatori, la volata finale che porta alla presidenza dell’associazione di via Noale potrebbe vedere un testa a testa tra Di Amato e Camilli. L’esito di questa partita sembrerebbe giocarsi su chi meglio interpreta e si fa portatore di quella spinta al rinnovamento che arriva dalla base.

angelo camilli consilia

Rinnovamento e discontinuità della strategia associativa, sia nel metodo che nei contenuti, per recuperare peso politico e aprire una stagione nuova per Unindustria anche con una maggiore partecipazione delle aziende iscritte.

CONFINDUSTRIA: MONTEFUSCO, 'SERVE CAMBIAMENTO IN UNINDUSTRIA, DI AMATO PUÒ IMPRIMERE SVOLTA'

(Adnkronos) "Mi auguro che ci sia" questa spinta al rinnovamento in modo da aprire una stagione nuova per Unindustria, l’associazione degli industriali del Lazio. "In un momento di cambiamento epocale, come quello che emerge con l'emergenza coronavirus, anche noi a Roma abbiamo bisogno di dimostrare questa volontà di cambiamento.

edoardo montefusco

Abbiamo bisogno di un grande presidente a livello nazionale, come è il nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi e ora ci auguriamo un grande presidente anche per Unindustria. Tutti auspicano che nell'associazione degli industriali del Lazio arrivi una svolta". Ad affermarlo all'Adnkronos è Eduardo Montefusco, presidente ed editore di Rds ed ex vicepresidente di Confindustria Roma - Lazio.

maire tecnimont 3

"E affinché ci sia una svolta significa che uno di noi si debba fare carico, in un periodo particolarmente critico, di una grande responsabilità", sottolinea Montefusco. E Fabrizio Di Amato, il presidente e azionista di riferimento del gruppo Maire Tecnimont che sarebbe uno dei 'candidati' disponibili a scendere nell'agone elettorale per il rinnovo dei vertici dell’associazione degli industriali del Lazio, "ha tutte le caratteristiche per affrontare questo percorso e consentire di dare una svolta a Unindustria", spiega Montefusco.

FABRIZIO DI AMATO ALLA LEOPOLDA

Per il presidente di Rds, infatti, "serve una rappresentanza forte" perché "c'è tanto da fare". Proprio per questo "serve alla guida dell'associazione qualcuno con un'esperienza notevole, qualcuno che ha creato qualcosa di grande nel suo settore. Maire Tecnimont è una grande azienda, che fattura all'estero e Di Amato ha un'esperienza notevole. Se ha voglia di fare questo passo, che significa anche un grosso sacrificio perché bisogna lasciare un po' da parte qualche ora di lavoro nell'azienda, sarei ben felice. C'è bisogno di una rappresentanza forte per imprimere una svolta", aggiunge Montefusco.

maire tecnimont 5

"Di imprese a Roma ce ne sono tante e di grande rilievo. Basta pensare a Tim, all'Eni... A Unindustria serve una rappresentanza adeguata che ponga l'associazione a livello nazionale e internazionale. Serve una Unindustria con obiettivi ambiziosi".