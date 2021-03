UNITED DOLORS OF BENETTON – LA FIGLIA DI GILBERTO, SABRINA, SI È DIMESSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA, NEL QUALE ERA ENTRATA DOPO LA MORTE DEL PADRE: ERA L’UNICA DELLA FAMIGLIA A FARNE PARTE E SPINGEVA PER UN ACCORDO SUL DOSSIER ASPI, MENTRA GLI ESPONENTI DEI FONDI DI INVESTIMENTO CONTINUANO A SOLLEVARE LA QUESTIONE DEL PREZZO – IL DISAGIO E IL TURBAMENTO PER LE INTERCETTAZIONI DEGLI EX MANAGER E L’ARRESTO DI CASTELLUCCI

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sabrina Benetton, consigliera di amministrazione non esecutiva e non indipendente di Atlantia, il 13 marzo ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. E' quanto si legge in un comunicato della società. Tale decisione, secondo quanto riportato nella comunicazione ricevuta, è "maturata anche alla luce degli accadimenti (recenti e meno recenti) relativi alla controllata Autostrade per l'Italia S.p.A. e al disagio, anche reciproco, che, in considerazione delle complesse tematiche agli stessi sottese, la mia posizione di azionista di rilievo del socio di maggioranza relativa della Società, necessariamente determina".

Sabrina, figlia di Gilberto Benetton, era entrata nel Cda della holding circa un anno e mezzo fa, il 31 ottobre 2019. "La Dott.ssa Benetton - si legge nella nota di Atlantia - non ricopriva ruoli in alcuno dei comitati endoconsiliari, non percepiva alcun emolumento ulteriore rispetto a quello previsto per la carica e non possiede direttamente azioni di Atlantia S.p.A.". La Società "esprime, a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il proprio ringraziamento alla Dott.ssa Benetton per il contributo prestato in questi anni nella Società".

Teodoro Chiarelli per “La Stampa”

Le voci di differenti visioni e disagi all'interno del consiglio di amministrazione di Atlantia circolavano da un po' di tempo. Ieri il colpo di scena. Sabrina Benetton, figlia dello scomparso Gilberto, consigliera di amministrazione non esecutiva e non indipendente della holding controllata dalla famiglia di Ponzano Veneto, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato.

Ad annunciarlo è un comunicato della stessa società. Tale decisione, secondo quanto riportato nella comunicazione ricevuta, è «maturata anche alla luce degli accadimenti (recenti e meno recenti) relativi alla controllata Autostrade per l'Italia e al disagio, anche reciproco, che, in considerazione delle complesse tematiche agli stessi sottese, la mia posizione di azionista di rilievo del socio di maggioranza relativa della Società, necessariamente determina».

Sabrina Benetton, era entrata nel consiglio di amministrazione della holding circa un anno e mezzo fa, poco dopo la morte della padre, uno dei quattro fratelli fondatori del gruppo Veneto. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Sabrina Benetton viveva ormai con disagio la propria posizione di consigliera di amministrazione di Atlantia, unica esponente della famiglia con quel ruolo.

Come è noto i Benetton sono da lunghi mesi nel mirino per il loro ruolo di azionisti di Aspi dopo il vergognoso crollo del ponte Morandi il 14 luglio 2018. E sicuramente non hanno aiutato le intercettazioni degli ex manager sulle mancate manutenzioni per non intaccare i profitti del concessionario e, quindi degli azionisti. Proprio il nome di Gilberto Benetton è stato uno di quelli finiti nel tritacarne mediatico, con evidente turbamento della figlia.

Secondo quanto risulta, Sabrina Benetton all'interno sosteneva che bisognasse arrivare a un accordo per sistemare la questione Aspi, mentre altri consiglieri, espressione dei fondi di investimento, erano su posizioni più intransigenti. Certamente la presenza di un esponente dei Benetton finiva per essere, diciamo così, un po' ingombrante. Da qui la decisione della consigliera, una volta approvato il bilancio 2020, di farsi da parte

