UNITED SHOPPING OF BENETTON - ARRIVA LA PRIMA MOSSA DOPO L’INVESTITURA DI ALESSANDRO ALLA PRESIDENZA DI “EDIZIONE”: ATLANTIA HA UFFICIALIZZATO L’ACQUISTO DI “YUNEX TRAFFIC”, AZIENDA DEL GRUPPO SIEMENS CHE SI OCCUPA DI TECNOLOGIE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LE SUE INFRASTRUTTURE E PIATTAFORME DI GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO E MOBILITÀ URBANA VENGONO UTILIZZATE IN PIÙ DI 600 CITTÀ E 4 CONTINENTI. MANCAVA SOLO L’ITALIA…

Umberto Mancini per "il Messaggero"

Prima mossa del gruppo Benetton dopo l'investitura di Alessandro alla presidenza della holding Edizione. Ieri la controllata Atlantia ha annunciato l'acquisto di Yunex Traffic, azienda di punta del gruppo Siemens che si occupa di tecnologie per la smart mobility, la gestione intelligente del traffico nelle città, un settore in forte sviluppo di cui l'azienda tedesca è leader mondiale.

Di fatto è il primo colpo del nuovo corso che segna, in maniera plastica, la discontinuità con il passato dopo la cessione di Autostrade a Cdp. Yunex Traffic, tremila dipendenti e quartier generale a Monaco di Baviera, è uno dei più importanti operatori globali nell'Intelligent Transport Systems.

Le sue infrastrutture e piattaforme di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana vengono utilizzate in oltre 600 città e in 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania). Mancava solo l'Italia e non è difficile immaginare che presto le soluzioni adottate possano essere importate anche da noi.

Del resto l'acquisizione per 950 milioni pagati a Siemens, battendo una agguerrita concorrenza internazionale, rientra nella strategia di sviluppo nei settori core di Atlantia (autostrade, aeroporti, mobility digital payments). E proietta l'azienda nel futuro con un ruolo da assoluto protagonista. Il closing dell'operazione, dopo le necessarie autorizzazioni, è previsto entro settembre 2022.

GLI OBIETTIVI

La società dei Benetton punta alla realizzazione di nuovi modelli di mobilità sostenibile, con il focus sui grandi centri urbani, e tecnologie all'avanguardia per favorire i cambiamenti che interessano il mondo della mobilità.

Auto elettriche, guida autonoma, decongestione del traffico, auto connesse renderanno infatti necessaria la digitalizzazione delle infrastrutture e la creazione di nuovi servizi per rendere possibile una gestione attiva del traffico, dare maggiore sicurezza ai cittadini e un controllo efficace delle emissioni dentro e fuori i centri urbani.

Trainato da questi trend, il mercato globale dell'intelligent transport systems è da tempo in crescita costante, con un tasso stimabile pari al 10%. «Con l'ingresso di Yunex Traffic nel nostro gruppo faremo un passo in avanti rilevante nell'ampliamento del nostro business«» ha spiegato l'ad di Atlantia Carlo Bertazzo, che si è impegnato a fondo per portare in porto l'operazione sostenuto dagli azionisti.

«La gestione delle infrastrutture - ha proseguito - è fortemente connessa all'innovazione e alla mobilità sostenibile. Per questo lavoreremo per attivare sinergie industriali e di sviluppo tra i nostri asset e Yunex Traffic, con l'intento di formare un gruppo fortemente competitivo e pioniere nel suo genere, in grado di gestire in modo sinergico infrastrutture, servizi e innovazione tecnologica, per migliorare l'esperienza di viaggio».

Soluzioni che, sottolinea Bertazzo, verranno portate anche in Italia, Francia e Spagna. Si tratta di tre paesi comunitari, dove il settore dell'Intelligent Trasport System si stima possa generare un valore di affari per circa 1,5 miliardi all'anno. Inoltre la Commissione Europea ha recentemente stabilito in un suo regolamento che entro i prossimi anni circa 424 grandi città del continente debbano adottare sistemi di trasporto urbano intelligente per ridurre le emissioni inquinanti, e proprio questo è ciò in cui è specializzata Yunex. «Siamo lieti - ha concluso l'ad - che Siemens, una delle più importanti realtà tecnologiche mondiali, abbia considerato il progetto di Atlantia come il più strategico per la crescita di Yunex Traffic».

«Entrare a far parte del Gruppo Atlantia è un'opportunità di crescita fondamentale per Yunex Traffic», ha dichiarato il ceo della società Markus Schlitt. Yunex ha un portafoglio di circa 5.000 contratti di fornitura e gestione di infrastrutture e servizi per la mobilità in 40 paesi. Il suo è un modello di business integrato, con produzione e fornitura di hardware, software, e servizi di progettazione, installazione e manutenzione.

Alcuni prodotti includono, ad esempio: gestione attiva e integrata dei flussi di traffico per strade, autostrade e gallerie, anche basata su sistemi di intelligenza artificiale, soluzioni per la mobilità connessa e per la comunicazione fra veicoli e infrastruttura, sistemi avanzati basati sulla previsione delle emissioni.

La società ha impianti di assemblaggio e centri di ricerca e sviluppo ubicati in Europa (il principale dei quali in Germania) e Usa. Tra le grandi città che utilizzano i sistemi di Yunex Traffic ci sono Dubai, Londra, Berlino, Bogotà e Miami.

