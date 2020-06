7 giu 2020 17:29

UNITI PER RIPARTIRE (I GUADAGNI) - LA CARITAS PRESTA IL LOGO ALLA PORSCHE, CHE FARÀ UNA DONAZIONE PER OGNI AUTO VENDUTA. SUI SOCIAL LA POLEMICA SULL'ETICA IN TESTACODA: ''LA BENEFICENZA SI FA IN SILENZIO, O SENZA USARLA PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE, SOPRATTUTTO DI UN MEZZO EXTRALUSSO COME UN'AUTO CHE COSTA DAI 60 AI 300MILA EURO''