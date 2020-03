BORSE IN PROFONDO ROSSO - WALL STREET APRE IN NEGATIVO, MENTRE GLI STATI UNITI DIVENTANO IL PRIMO PAESE AL MONDO PER CASI DI CORONAVIRUS, LE PRINCIPALI PIAZZE EUROPEE AUMENTANO LE PERDITE SULLA SCIA DELLE ACCESE DISCUSSIONI TRA I LEADER EUROPEI - MILANO SOFFRE: MENO 3%, A NEW YORK SCAMBI IN ROSSO IN ATTESA DEL VOTO SUL PACCHETTO DI STIMOLI ALL’ECONOMIA DA 2.000 MILIARDI DI DOLLARI