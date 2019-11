7 nov 2019 15:35

UN WÜRSTELONE PER ALITALIA – IL GIOCO AL RIALZO DI LUFTHANSA CHE VUOLE ALITALIA MA SOLO DOPO LA RISTRUTTURAZIONE: CIOÈ 6MILA ESUBERI E FLOTTA DA POTARE SENZA PIETÀ - IL CEO CARSTEN SPOHR HA PURE DETTO CHE LA SCADENZA DEL 21 NOVEMBRE NON È REALISTICA – L’OFFERTA DEI TEDESCHI È IL DOPPIO DI QUELLA DI DELTA, CHE NEL FRATTEMPO SI SONO INCAZZATI PER IL DOPPIO GIOCO