VAFFANKONG - IL CDA DELLA BORSA DI LONDRA RESPINGE ALL'UNANIMITÀ L'OFFERTA DI HONG KONG: ''NON VEDIAMO BENEFICI NEL PORTARE AVANTI COLLOQUI'', IN PIÙ NON LI CONVINCE NÉ IL PREZZO (36 MILIARDI DI EURO) NÉ LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE I VINCOLI DEI REGOLATORI. ''CI CONCENTRIAMO SULL'ACQUISIZIONE DI REFINITIV DAL FONDO BLACKSTONE'' - GUALTIERI: ''BORSA ITALIANA È ASSET STRATEGICO, MONITORIAMO DA VICINO''

roberto gualtieri

BORSA: LSE RESPINGE ALL'UNANIMITÀ OFFERTA HONG KONG

(ANSA) - Il Board del London Stock Exchange ha respinto all'unanimità l'offerta della Borsa di Hong Kong e "non vede alcun beneficio" nel portare avanti i colloqui. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg. "Il board ha espresso timori fondati su alcuni aspetti chiave della proposta" di Hong Kong Exchanges and Clearing che riguardano "la strategia, la fattibilità" del progetto, considerato "non credibile" e "il valore", spiega Lse in una missiva inviata alla Borsa di Hong Kong, aggiungendo che la società continuerà a "concentrarsi sull'acquisizione di Refinitiv", dal fondo Blackstone, e che l'operazione "è sulla buona strada per concludersi nella seconda metà del 2020".

LSE: GUALTIERI, BORSA ITALIANA ASSET STRATEGICO, MONITORIAMO

(ANSA) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, segue con grande attenzione gli sviluppi dell'Opa della Borsa di Hong Kong sul London Stock Exchange, che controlla Borsa Italiana. E' quanto si legge in una nota del Mef. Il gruppo Borsa Italiana, che comprende MTS, il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, rappresenta, sottolinea il ministro, "un asset strategico per il Paese". Tutti gli sviluppi che lo riguardano vengono quindi monitorati da vicino, perché sono rilevanti per gli interessi nazionali.

hong kong exchanges and clearing limited 1 london stock exchange 2 london stock exchange london stock exchange 3