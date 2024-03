DELLA VALLE FA LE SCARPE A CHIARA FERRAGNI – L’INFLUENCER NON VERRÀ RICONFERMATA NEL CDA DI TOD’S! FUORI DAL BOARD ANCHE LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO E LUIGI ABETE – LA LISTA PRESENTATA DA DI.VI. FINANZIARIA, CHE DETIENE IL 50,291% DEL CAPITALE: CI SONO DIEGO E ANDREA DELLA VALLE E MARIA D’AGATA – L’INFLUENCER DOVRÀ RINUNCIARE AL COMPENSO DA…

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's e come lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Lo apprende Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod's, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board [...] in assemblea il 15 aprile: tra i nove candidati non compare quello dell'influencer che era entrata in cda nella primavera del 2021 [...]

La lista è guidata dallo stesso presidente e amministratore delegato Diego Della Valle e vede Maria D'Agata (general counsel di Intercos) al secondo posto. Il terzo nome in lista è quello di Andrea Della Valle, attuale vicepresidente. Ferragni, nominata nel CdA nel 2021, in complesso ha ricevuto da Tod’s compensi per 96.900 euro in questi tre anni: 37.400 euro nel 2023, 36.700 nel 2022, 25.500 nel 2021.

