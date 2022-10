DELLA VALLE DI LACRIME – L’OPA PROMOSSA DALLO SCARPARO PER TOD'S NON STA AVENDO IL SUCCESSO SPERATO: IERI È STATO RACCOLTO SOLO IL 4,56% DEL CAPITALE, MENO DI UN QUINTO DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA – OGGI È L’ULTIMO GIORNO PER ADERIRE, E LE AZIONI SCENDONO SOTTO IL PREZZO DELL’OFFERTA (39,50 EURO, CONTRO 40)

TOD'S: IN CALO IN BORSA, SOTTO PREZZO OPA IN CHIUSURA ADESIONI

(ANSA) - Le azioni Tod's sono in calo nell'ultimo giorno del periodo di adesione all'opa lanciata dalla Deva Finance della famiglia Della Valle sul 25,55% del capitale sul mercato, puntando così al delisting.

Le azioni passano di mano, al momento, intorno al -2,66%, a 39,50 euro per azione: dopo aver toccato i minimi nei primi scambi a 38,76 euro. Il valore dei titoli è sceso così sotto il prezzo dell'offerta, oggi, per la prima volta dopo l'impennata immediatamente seguita l'offerta lanciata, il 3 agosto, con un premio del 20,37% rispetto al prezzo registrato in Borsa alla vigilia .

TOD'S, L'OPA SI DECIDE SUL FILO DELLA VALLE NON RILANCIA IL PREZZO

Da “la Repubblica”

L'Opa promossa da Diego Della Valle su Tod's ieri ha raccolto solo il 4,56% del capitale, meno di un quinto dei titoli oggetto dell'Offerta. Oggi è l'ultimo giorno per aderire, ma da quando ad agosto è stata annunciata l'offerta che punta a ritirare l'azione dal mercato, il titolo è rimasto sempre sopra i 40 euro dell'offerta, quindi in teoria è più conveniente vendere in Borsa.

Anche ieri, che i titoli comprati sul mercato non potevano essere portati in adesione, le Tod's a Piazza Affari valevano 40,58 euro (-0,9%). Alcuni investitori anglosassoni, tra cui il fondo Tabor, hanno infatti accumulato pacchetti scommettendo in un rilancio, che non si è verificato.

Se le adesioni non arrivassero al 15% del capitale (il triplo di ieri), portando i Della Valle alla soglia del 90%, per raggiungere l'obiettivo del delisting, la famiglia marchigiana potrebbe promuovere la fusione tra il veicolo che lancia l'Opa e la società quotata, salvo il pagamento di un diritto di recesso.

Ma ieri c'era chi scommetteva che se l'offerta non avesse successo, i Della Valle potrebbero anche lasciare la Tod's al listino. s.b. Diego Della Valle Presidente e ad di Tod's.

