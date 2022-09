PIÙ CHE ZERO COVID, ZERO AFFARI – GLI INVESTIMENTI OCCIDENTALI IN CINA SONO IN CALO SOPRATTUTTO PERCHÉ LA POLITICA “ZERO-COVID” IMPOSTA DA PECHINO ANCORA OGGI HA PORTATO E STA PORTANDO A INTERRUZIONI SENZA PRECEDENTI DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – A QUESTO SI AGGIUNGE LA SCARSA TRASPARENZE E LA TROPPA IDEOLOGIA, ELEMENTI CHE NON SI SPOSANO BENE CON IL BUSINESS – AD AVVISARE XI È LA CAMERA DI COMMERCIO DELL’UNIONE EUROPEA IN CINA...