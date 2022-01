IL VALZER DI DE AGOSTINI – LA HOLDING DEL GRUPPO DELLA CASA EDITRICE CAMBIA I VERTICI: IL NUOVO AD SARÀ MARCO SALA E LORENZO PELLICIOLI DIVENTERÀ PRESIDENTE – ENTRAMBI LASCERANNO LE RISPETTIVE CARICHE IN IGT, DOVE VINCENT SADUSKY ASSUMERÀ LE DELEGHE DI CEO E EXECUTIVE DIRECTOR

DE AGOSTINI: NUOVO VERTICE, SALA AD E PELLICIOLI PRESIDENTE

(ANSA) - Marco Sala sarà il nuovo amministratore delegato di De Agostini al posto di Lorenzo Pellicioli, che diventerà presidente. E' quanto annuncia Marco Drago, presidente di De Agostini e dell'azionista di controllo B&D Holding.

"In occasione delle riunioni degli organi societari di De Agostini che si terranno il prossimo giugno 2022 e che saranno chiamate al rinnovo dell'organo amministrativo - si legge in una nota - verrà proposta la candidatura di Marco Sala quale amministratore delegato della società in sostituzione di Lorenzo Pellicioli, che verrà candidato al ruolo di presidente del consiglio di amministrazione".

IGT: SADUSKY NUOVO CEO ED EXECUTIVE DIRECTOR

(ANSA) - International Game Technology ha deciso cambiamenti ai vertici e nel Consiglio di amministrazione che "saranno efficaci a partire dal 24 gennaio". Lo annuncia la società in una nota indicando che Lorenzo Pellicioli si dimetterà dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione di IGT, mantenendo il ruolo di amministratore non esecutivo.

Marco Sala, attuale Ceo di IGT, diventerà presidente esecutivo del Consiglio stesso e Vincent Sadusky assumerà la carica di Ceo ed Executive Director. In un comunicato stampa separato pubblicato oggi, B&D Holding S.p.A., l'azionista di maggioranza di De Agostini, ha annunciato che nel corso dell'assemblea degli organi societari di De Agostini che si terrà nel mese di giugno 2022, Marco Sala sarà proposto come Ceo della società, in sostituzione di Lorenzo Pellicioli che verrà candidato al ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione.

