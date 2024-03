5 mar 2024 08:18

IL VANTAGGIO DEI PAESI AUTORITARI: ANCHE IL PIL OBBEDISCE ALLA DITTATURA – LA CINA STIMA ANCHE PER IL 2024 UN OBIETTIVO DI CRESCITA DEL 5%, LO STESSO LIVELLO DELLO SCORSO ANNO. IL DEFICIT E' ATTESO AL 3%, IN CALO RISPETTO AL 3,8% DEL 2023 – TRA I TARGET “AMBIZIOSI” (PRATICAMENTE IRRAGGIUNGIBILE) L’INFLAZIONE AL 3%, MENTRE IL PAESE È IN DEFLAZIONE – LA CRISI NON TOCCA IL BUDGET MILITARE, CHE AUMENTERÀ DEL 7,2%, IN VISTA DELLA FUTURA GUERRA A TAIWAN: “CI OPPONIAMO CON FORZA ALL’INDIPENDENZA…”