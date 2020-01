2 gen 2020 12:10

DEL VECCHIO E IL MARE (DI ANTIGUA) – LE MERITATE GIORNATE DI RIPOSO DEL CAVALIERE DI AGORDO NELL’ISOLA CARAIBICA SONO STATE ROVINATE DALL’ENORME FRODE IN ESSILOR SCOPERTA IN THAILANDIA, CHE PESERÀ SUI CONTI DELLA HOLDING PER 190 MILIONI – I GALLETTI FRANCESI DOVRANNO ABBASSARE LA CRESTA NEI COLLOQUI PER DEFINIRE LA NUOVA GOVERNANCE DI ESSILOR-LUXOTTICA, DI CUI LA DELFIN DI DEL VECCHIO È DI GRAN LUNGA L’AZIONISTA DI MAGGIORANZA RELATIVA…