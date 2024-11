I DEL VECCHIO PRENDONO IL VOLO – DELFIN, LA HOLDING LUSSEMBURGHESE DELLA FAMIGLIA CHE POSSIEDE L’IMPERO LUXOTTICA, STA COMPRANDO UN JET DI LUSSO DA OLTRE 70 MILIONI DI EURO – L’AEREO È IN COSTRUZIONE. SI TRATTEREBBE DEL MODELLO “GULFSTREAM G650ER”, SU CUI VIAGGIANO ANCHE ELON MUSK E BILL GATES – VENDUTO IL SUPERYACHT “MONEIKOS” DI 62 METRI, APPARTENUTO A LEONARDO DEL VECCHIO: L’ULTIMO PREZZO RICHIESTO ERA DI 28 MILIONI DI EURO....

leonardo del vecchio

Delfin, la holding lussemburghese della famiglia Del Vecchio, sta perfezionando l’acquisto di un jet da oltre 70 milioni. L’aereo è in costruzione e dovrebbe essere completato entro l’anno per l’immatricolazione. Intanto si è appreso che il superyacht Moneikos di 62 metri, appartenuto a Leonardo Del Vecchio e ormeggiato a Montecarlo, è stato venduto: l’ultimo prezzo richiesto era di circa 28 milioni di euro.

Il contratto

yacht di leonardo del vecchio 3

Il contratto d’acquisto del jet, firmato originariamente dalla Delfin, è stato poi ceduto alla sua controllata Blue Sky che, finanziata dalla holding per 100 milioni, ha ricevuto acconti per 63,9 milioni secondo quanto si ricava dal bilancio del 2023. Il saldo finale al termine dei lavori ammonta a 9,5 milioni. Nei piani è previsto il successivo noleggio del velivolo a una compagnia aerea.

YACHT GULFSTREAM G650ER

A quanto risulta (anche dal prezzo) si tratterebbe di un jet di lusso in grado di coprire grandi distanze. A quella cifra (oltre 70 milioni) sul mercato viene venduto, per esempio, il Gulfstream G650ER. [...]

Il re dei jet

È considerato il re dei jet privati, il migliore mai costruito finora e non a caso è il preferito da Elon Musk per i tragitti terrestri mentre Bill Gates ne ha due. Porta fino a 19 passeggeri, 10 posti letto, viaggia a oltre 1.100 km/h e il range di volo è di oltre 13.000 km, cioè Ginevra-Los Angeles [...]

Moneikos addio

yacht di leonardo del vecchio 1

La vendita del Moneikos, invece, è stata annunciata sul sito della Royal Yacht International, la società di brokeraggio che aveva l’incarico dagli eredi di cedere l’imbarcazione. La compravendita ha visto al lavoro Manuele Thiella per Royal Yacht International, in rappresentanza del venditore, e Michel Chryssicopoulos di International Yacht Company, in rappresentanza dell'acquirente di cui però non si sa nulla, per adesso. Così come non è noto il valore effettivo della transazione.

